La humedad y la ausencia de viento impiden que el perímetro del incendio de Villanueva de Viver avance

La gran carga de humedad y la ausencia de viento durante la noche de este viernes a sábado han ayudado a conseguir los dos objetivos fijados por el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Villanueva de Viver (Castellón): que el perímetro del fuego y la huella del incendio avance y que llegue a la carretera CV-195, que une las localidades de Montán y Montanejos.

Así lo ha señalado en una primera valoración de la noche el secretario autonomico de Seguridad y Emergencias de la Generalitat, José María Ángel, quien ha destacado que el "mejor aliado" del personal de extinción del fuego ha sido esta noche la meterología, adversa desde el pasado jueves en la zona.

Para este sábado se prevé una veintena de aéreos y 500 efectivos en total trabajando en la lucha contra el fuego en esta zona del Alto Mijares, donde a última hora de este viernes el fuego avanzaba más rápido de la previsto y afectaba ya a 4.000 hectáreas de superficie en un perímetro de 40 kilómetros.

No obstante, según Ángel, el balance de la noche ha sido "óptimo" y se ha logrado conseguir los dos parámetros propuestos en la última reunión del PMA: que no avanzara el perímetro, las llamas y la huella del incendio y que no llegara a la CV-195 entre Montón y Montanejos.

En las tareas de extinción participan medios de diferentes administraciones, incluidos los Bomberos de Diputación de Castellón, los bomberos de los Consorcios Provinciales de Alicante y Valencia, del Ayuntamiento de Castelló y València, bomberos forestales de la Generalitat, el Gobierno de Aragón y BRIF del Ministerio.

Como consecuencia del incendio hay desalojadas 1.500 personas de ocho municipios y pedanías --Los Calpes; Fuente la Reina; Los Cantos-La Monzona; Puebla de Arenoso; Montanejos; Arañuel; Montán y Villanueva de Viver-- y se han establecido dos albergues: el Polideportivo Municipal de Segorbe y el albergue de Onda.

Según apuntó este viernes la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, lo más propable es que los desalojados no pudieran regresar a sus casas en 48 horas.