La Generalitat otorgará su Distinción al conserje del edificio calcinado en Campanar

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, han acordado reconocer a Julián García Antón, el portero de los edificios incendiados en el barrio de Campanar de València, que con su acción de alertar a los vecinos salvó muchas vidas.

Por este motivo, el president de la Generalitat propondrá en el próximo Pleno del Consell otorgar a Julián García Antón la Distinción de la Generalitat por su comportamiento ejemplar y arriesgado, en la tarde del 22 de febrero, cuando se produjo el incendio de los edificios residenciales.

El Decreto por el que se creó la Distinción de la Generalitat 177/2003, de 12 de septiembre, reconoce que podrán recibir este galardón “de modo colectivo o individual, quienes salven personas en grave riesgo como consecuencia de catástrofe o de cualquier otra situación, o bien colaboren de modo determinante en el restablecimiento de la normalidad en zonas siniestradas, así como a aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que hayan destacado por sus valores de convivencia, humanismo, compromiso con la solidaridad y ayuda a los demás”.

Así mismo, el Pleno del Consell reconocerá de manera especial el trabajo realizado por todos los profesionales que intervinieron en el trágico suceso y que realizaron un trabajo diligente y encomiable.





LA PRIMERA ENTREVISTA EN COPE

La tragedia pudo ser mayor de no ser por la rápida actuación de Julián, que puso en riesgo su vida para salvar a sus vecinos de las llamas.

Pilar Cisneros, copresentadora de 'La Tarde' pudo hablar con él. Lo primero que contó Julián es que “el fuego abrazó todo el edificio muy rápidamente y había mucho humo. Fue algo muy rápido y el fuego corrió mucho, mucho corrió”.

En la entrevista el conserje le explica a Pilar cómo se dio cuenta de que había fuego y qué es lo que hizo. “Subí a la séptima planta porque por los halógenos salía humo, pero luego el fuego estaba en la planta 8”. Es en ese momento cuando “me dediqué a bajar a la gente”. No creía este ángel de la guarda que la dimensión del incendio fuera a ser como la que ha sido, "pensaba que se iba a quemar una vivienda, pero se ha quemado toda la finca enter, demasiado".

Por suerte, cuenta Julián, “los bomberos vinieron enseguida” aunque lamenta que una vez que llegaron “ya no me dejaron subir”. Julián concluía: “Lo he hecho de corazón y quería ayudar”.