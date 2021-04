Dr. Gaona: "La pandemia ha sacado a la luz la fragilidad de nuestro sistema sanitario"

El Doctor Gaona recuerda que "lo de hablar sin filtros de la pandemia en redes sociales ha sido un tema muy delicado, sobre todo al principio cuando no había casi información; recordemos que esto "era una gripe, que no había ningún problema y que en unos días iba a pasar. Había un abismo entre lo que se contaba y lo que estaba pasando".

Con que hayamos salvado a una sola persona habrá merecido la pena

"Es verdad que con los meses nos hemos ido ganando el respeto pero continuamos teniendo mucho cuidado con todo lo que decimos pero es cierto que hablamos sin anestesia, no endulzamos y somos consciente de que nos podemos equivocar pero desde luego no vamos a mentir a nuestros seguidores".

Sobre la pregunta de por qué Twitter, un red social muy arisca en muchas ocasiones, para informar sobre la pandemia, Gaona reflexiona sobre que él solo informa. "Yo no me dedico a discutir porque muchas veces otros interlocutores no tienen bagaje en cuanto a conocimientos. No tiene mucho sentido porque además no sabes la intención de discutir que a veces no es aprender si no hacerte perder el norte".

Audio









Pese a las características de Twitter el doctor reconoce que tiene muy buen feedback de sus seguidores y muchos de ellos también "me proporcionan mucha información dado su nivel científico o su gran curiosidad". Por contra, en cuanto a los haters "pienso que su vida es tan pobre que en vez de colaborar solo intentan frenar; deberían hacérselo ver, pero bueno todo lo que publicamos está contrastado".

No vivo de las redes sociales pero me parecen un magnífico canal de comunicación. Me dan muchísima satisfacción dada la interacción directa con las personas. Además de Twitter el televisivo doctor tiene un programa en Youtube llamado la La reunión secreta donde se comparte información de gente políticamente incorrecta. "Hay vídeos que tienen millones de visualizaciones y vamos caminos de los cuatrocientosmil seguidores".

En cuanto al resto de redes sociales Gaona reconoce que no puede con todo. Por ejemplo en instagram tan solo tiene una foto y afirma que no tiene esa necesidad de exposición pero quiere ponerse a moverla como próximo reto.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado