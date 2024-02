El exmarido de Oltra deberá entrar en prisión este viernes

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la petición del educador social Luis Eduardo Ramírez -que estuvo casado con la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra- de suspender su pena de prisión mientras se resuelve su recurso al Constitucional, de modo que deberá entrar mañana viernes en prisión.



Ramírez fue condenado a cinco años de prisión por haber abusado sexualmente de forma continuada de una menor de edad cuando era monitor en un centro de menores de la Generalitat.



El Tribunal Supremo confirmó recientemente la condena y se tramitó su ingreso en la cárcel de Picassent (Valencia), inicialmente previsto para el día 6 de febrero aunque su letrada solicitó posponerlo diez días porque tenía una cita médica el día 15, de modo que se acordó finalmente el viernes 16 como fecha límite.



Esta semana el condenado había pedido al tribunal que se suspendiese su ingreso en prisión mientras se resolvía su recurso al Tribunal Constitucional, pero su propuesta no ha contado ni con el apoyo del fiscal ni con el de la abogada de la víctima, y finalmente no ha prosperado.



De hecho, la abogada de la víctima, que era menor de edad cuando se cometieron los hechos, lamentó ayer "la actitud torticera del condenado, que esperó al último momento para solicitar la suspensión de la ejecución de la pena".



En un auto emitido este jueves, la Sección Segunda recoge las alegaciones de las partes, que expusieron ambas que corresponde al Constitucional decidir sobre la suspensión de la pena en caso de recurso de amparo, por lo que piden la ejecución de la sentencia.



En consecuencia, indica la Sala que no hay lugar a la petición de Ramírez, que deberá ingresar en prisión mañana viernes, aunque esta decisión no es firme y contra ella cabe recurso de súplica, a interponer en el plazo de tres días.