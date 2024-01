El 13 de enero se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. La depresión es una enfermedad que durante muchos años se ha quedado oculta por tabús en nuestra sociedad, pero que hoy en día, y afortunadamente, ya es un tema que se está normalizando. Para poner el foco en esta efemérides, COPE Valencia ha contado con el testimonio de Paula, una madre que relata su depresión postparto. “Tras un parto prematuro, con un embarazo muy complicado, la niña, a los diez días de estar en UCI falleció por una infección”.

“A raíz de la muerte de mi hija, más, todo lo que acarreó un embarazo de alto riesgo, con entradas y salidas del hospital continuamente, pues desencadenó una depresión muy fuerte”, recuerda Paula, quien además es consciente que “no lo veía y tuve que necesitar acompañamiento psicológico durante el embarazo cuando empecé a entrar y a salir del hospital”.

Ella es matrona, por lo que durante los meses de embarazo era consciente de la situación que estaba viviendo; “todo lo que me venía sabía lo que me estaba pasando y no podía hacer nada. Sabía de la gravedad de la situación en cada momento, pero no llegué a plantearme que mi hija pudiera fallecer en la UCI por otro motivo. Ella nació muy prematura, pero todo estaba evolucionando muy bien, pero desafortunadamente cogió una infección allí”.





Qué sentía Paula

Durante el embarazo de su hija Olivia, a Paula le abordaba constantemente un sentimiento de lucha, “de luchar por todo constantemente y cuando sucedió todo fue la culpa. Culparme por si podía haber hecho otra cosa, por si la infección la cogió por mi culpa y claro se te pasa todo por la cabeza, intentaba cambiar la historia que no se podía cambiar. Fue todo de repente y fatal”.

Además, Paula carga con una cicatriz a causa de la cesárea urgente que “siempre voy a tener ahí y me recuerda constantemente el trauma”. Como matrona no se veía con fuerzas de volver a su trabajo “con todo lo pasado, fue un proceso muy duro, estuve mucho tiempo sin ir a trabajar”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La terapia

Paula recuerda ahora, más tranquila, cómo comenzó su proceso de terapia. “Acudí al centro mi maternidad que me comentaron que era de los mejores en Valencia y había una psicóloga que se llamaba como yo, Paula, y me ayudó día a día a sobrellevar todo esto, pero, primero, era expresar todos mis sentimientos porque en principio la terapia que yo necesitaba, era desahogarme y sacar todo lo que tenía dentro, la rabia. Al final se te va, pero siempre queda algo”. Una proceso de terapia semanal que duró más de un año y medio y, que a día de hoy, continúa acudiendo de forma mensual o puntualmente cuando más lo necesita.

“Hay momentos de subidas y de bajadas, por ejemplo, cuando vienen fechas muy concretas como el nacimiento o la muerte de mi hija, o las Navidades”. Paula esboza una sonrisa al reconocer que ahora son un poco más alegres, ya que “tengo otro bebé, pero siempre queda y ahora seríamos cuatro y somos tres”.

Volver a ser madre

Paula y su marido tomaron la decisión de volver a ser padres. Una decisión que al principio tal y como cuenta la protagonista fue muy complicado porque “quería que este bebé fuera el otro, era como que necesitaba que volviera el otro bebé, mi otra hija y claro tuve que volver a tener mucho apoyo psicológico, al principio también apoyo psiquiátrico, luego ya todo mejoró, fue fluyendo yo veía que todo iba bien hasta que llegó un punto que me ingresaron en el hospital y volví a caer. Más o menos en las semanas en las que di a luz a mi otra hija que me ingresaron en el hospital y entonces ahí ya volvía a caer. Me ingresaron porque empecé a tener contracciones, tenía una amenaza de parto prematuro y claro y volvió todo aquello”.





Ayudar a otras mujeres

Paula cuenta este testimonio para poder ayudar a otras mujeres que estén pasando por su situación o por una depresión postparto y además, siendo matrona, también ayuda a mujeres en su día a día. “Cuando acude alguna mujer con este tipo de síntomas o en la preparación al parto siempre hablamos de esta parte, al principio me costó mucho, pero ahora sé que con todo lo que me sucedió a mí, pues me puedo poner más en su piel, porque antes, aun siendo matrona no te puedes poner en la piel de estas personas, es imposible. Cuando me viene una mamá que ha perdido a su hijo sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer”.





'Salud Mental: España en Terapia'



El Instituto de Salud Carlos III publicaba un informe que recogía que el 32% de los ciudadanos consideraba que había empeorado su salud mental. Prueba de ello es que la ansiedad y la depresión son ahora más frecuentes en las consultas que anteriormente.

El pasado mes de febrero, los comunicadores de COPE se sumergieron en una acción especial para hablar con quienes sufren esta realidad. Un trabajo que consiguió el Premio Ondas 2023 nacional de radio.

Puedes saber más AQUÍ.