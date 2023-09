El detalle que no sabes sobre la Ley de Bienestar Animal y cómo afecta a tu mascota: "Se aprovechan"

El viernes 29 entra en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal y muchas son las dudas que surgen sobre qué vamos a tener que hacer o cómo nos va a afectar si tenemos mascotas.

Es superimportante que la gente sepa que de momento no nos va a afectar

Amparo Requena, experta en protección animal y presidenta de AVADA, Asociación Valenciana de Abogados en Defensa Animal, hace un llamamiento a la calma en los micrófonos de COPE. "Está habiendo muchísima desinformación, entra en vigor la Ley estatal, sí y qué te dice que los responsables de los perros tienen que tener un curso, pero, se dice clarísimamente en el artículo 30 que tanto el seguro como este curso se tiene que desarrollar reglamentariamente, así que hasta que no esté claro cuál es el reglamento aprobado no es obligatorio tener el seguro ni el curso. Es superimportante que la gente sepa que de momento no nos va a afectar".





POR QUÉ NO ES OBLIGATORIO EL SEGURO DE MOMENTO

Pese a los rumores de la implantación del curso o seguro para perros que están circulando, lo cierto es que de momento no van a poder ser obligatorios, ya que al estar el Gobierno en funciones no se va a poder desarrollar el reglamento. "Así que primero tiene que entrar el Gobierno, el que sea, y según el que entre ya veremos cómo lo realizan", afirma Requena.

Pese a que asegurar a nuestra mascota todavía no es obligatorio, es importante saber qué nos incluyen lo seguro que ya poseemos. Por ejemplo, en muchas ocasiones el seguro de casa ya te incluye el de mascotas y es bueno saberlo "para que nadie se aproveche". Esto se debe a que según el artículo 1905 del Código Civil "eres plenamente responsable de los daños que ocasione el animal", recuerdan desde AVADA.

"Muchísimos seguros multihogar ya lo cubren, con lo cual ya estaríamos cubiertos y no tenemos nada más que hacer, nos va a servir y no va a suponer un coste más".

Y SI NOS ESTAMOS PLANTEANDO ADOPTAR QUÉ

La Ley de protección animal cubre muchos aspectos que no son solo para los dueños que ya tienen mascota, también surgen muchas dudas en personas que se están planteando la adopción de un perro.

Según Requena, "ojalá en vez de comprar la gente adopte porque tristemente hay infinidad de animales en las protectoras esperando una oportunidad y claro, en las protectoras tienen clarísimo todos estos trámites e incluso pueden ayudarte o asesorarte".