El desafío de las familias numerosas frente a la inflación en la cesta de la compra: "Supervivencia"

La cesta de la compra supone un quebradero de cabeza para todo el mundo con la inflación que estamos sufriendo en este último año, pero sin duda alguna quienes tienen que hacer más malabarismos gestionando los recursos económicos son las familias números. De cara a las fechas navideñas la cosa se complica todavía más si cabe.

En este sentido, Celia Chavero cuenta en Mediodía COPE Más Valencia cómo la cesta de la compra mengua cada vez más. "No la llenamos igual el año pasado. Antes tú llenabas con 50 € un carro de la compra de los grandes y ahora llenas uno de los pequeños a duras penas." Además, reconoce que han "tenido que ponerse las pilas y realizar economía de supervivencia porque realmente llegar a final de mes cada vez es más complicado por la pérdida de poder adquisitivo de las familias debido a la al incremento generalizado de los precios".





Dentro de la arquitectura económica que hace Celia y su familia de ocho personas, reconoce que "en casa no se tira nada. Estamos dejando de comprar producto fresco como el pescado por la subida de precios, hacemos la compra con menús para no comprar comida de más y el aprovechamiento es fundamental, no se trata solo de no gastar o gastar menos, se trata de aprender a aprovechar las cosas y utilizar las cosas hasta que se agoten y no malgastar. Las sobras de comida se reutilizan para tuppers también".

Celia busca sobre todo el lado positivos de las cosas y la enseñanza que esto está dejando a sus hijos. "Lo bueno es que para nuestros hijos es bueno porque ellos aprenden que en realidad lo importante no es que los manjares de la mesa sean maravillosos, es que estamos compartiendo los momentos de la Navidad todos juntos en familia y esto es el valor realmente importante. Si salimos a tres trozos de jamón y no a cuatro, pues chicos ya lo cubrimos con mandarinas decoradas en modo de árbol de Navidad y queda divino".

9 de cada 10 familias numerosas se han visto afectadas





Los precios han continuado subiendo hasta un 3,6% en la Comunitat, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y ante esta realidad las familias numerosas son uno de los colectivos más afectados, dado que el consumo de estos hogares se multiplica según el número de personas que integren la familia. Este incremento del IPC afecta principalmente a bienes de primera necesidad tales como alimentos, vivienda, energía… y para conocer con detalle la situación de las familias numerosas de la Comunidad ante esta realidad, FANUCOVA ha lanzado una encuesta que recoge con detalle las dificultades que atraviesa estos más de 75.048 hogares dela Comunitat.

Este estudio ha dejado patente que somos uno de los colectivos con más riesgo de pobreza, ya que la mayoría de las familias numerosas vive con menos de 2.500 € al mes,unos ingresos que divididos entre los miembros que conforman la familia están pordebajo de los 500 €. Además, el estudio refleja que el 35% vive en riesgo de exclusión, puesto que su renta per cápita es de 400 € o menos. Sin embargo, únicamente dos decada 10 hogares reciben alguna ayuda del estado.





Gasto y ajustes en las familias numerosas

El gran quebradero de cabeza de las familias es cómo abordar el gasto del supermercado, ya que el 90% de las familias numerosas destina un 30% o más de sus ingresos mensuales en la cesta de la compra.

Esta situación ha llevado al 92% de las familias a poner en marcha medidas de ajuste en el hogar, siendo la reducción del consumo de luz, aire y calefacción las más empleadas, seguido de la modificación de hábitos alimenticios (43%). Para poder sacar el máximo partido a la cesta de la compra, el 70% de las familias numerosas hace la compra en distintos supermercados o comercios de proximidad, buscando las ofertas y productos con caducidad próxima, además de planificar menús semanales (49%) en incluso 3 de cada 10 familias han sacado a sus hijos de los comedores escolares o van con comida de tupper.