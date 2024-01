Compromís denuncia que el Ayuntamiento pagó el triple que Albacete por los muñecos de la Cabalgata

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha anunciado que ampliará la denuncia que ha presentado ante la Agencia Antifraude por el contrato de coordinación de la Cabalgata de Reyes tras detectar "nuevas presuntas irregularidades" en ella, por "posible fraccionamiento de contratos que suman más de 30.000 euros" y por "precios hinchados".

El concejal, Pere Fuset, ha señalado que la capital valenciana pagó por personajes que salieron en el desfile, en concreto por los 'Clásicos Manchegos' --hinchables que vestían el traje típico de Albacete y que han salido en eventos de otras ciudades, ha expuesto-- el triple que se abonó en la Feria de Albacete. Asimismo, ha apuntado que una empresa que aportó bailarines cobró aunque estos participaron como voluntarios.

El exedil de Cultura Festiva ha expuesto que el equipo de gobierno, presidido por la alcaldesa María José Catalá y formado por PP y Vox, ha pagado por medio de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones (Vox) y por el coste de la animación, "33.396 euros a través de dos empresas distintas que tienen un mismo administrador". Ha detallado que a una de ellas se le pagó por los dos muñecos 'Clásicos Manchegos' y por otros cerca de 15.500 euros, y a la otra firma por los personajes de Maléfica, Bella, Bestia y Aladín.

Por su parte, la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de València, Mónica Gil, ha defendido que el conjunto de seis hinchables manchegos de la Cabalgata de València costó 5.445 euros y el mismo conjunto en la Feria de Albacete tuvo un coste de poco más de 4.700, lo que supone 726 euros más y no el triple como dice Compromís.



"Parece que al señor Fuset y al equipo de Compromís no les salen las cuentas, porque quizás no saben, o lo que es peor, hacen un uso partidista de la información para buscar el titular a toda costa", ha sostenido Gil en un comunicado del Ayuntamiento.