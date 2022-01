¿Cómo deshincharnos después de los excesos navideños?

Parece un tópico, pero no lo es, porque todos los años terminamos las Navidades pasándonos de la raya. Comiendo más de lo normal: más alcohol, más dulce, más pan, más de todo.

Así que, nunca viene mal que alguien nos recuerde qué hacer estos días, por si acaso nos ponemos nerviosos.

1. Lo primero que tienes que sabes: si te pasas un día, dos días, tres días, cuatro días... no pasa nada. No vas a engordar todos los kilos del mundo, ni vas a echar por la borda todo lo que te hayas cuidado todo el año. Vuelve poco a poco a lo que comías antes y tu cuerpo se irá deshinchando progresivamente.

2. No esperes a mañana para empezar a comer normal... puedes empezar desde hoy.

3. ¿Qué hacer para compensar y volver a sentirnos bien y deshinchados?

- Comer vegetales depurativos para eliminar líquidos y toxinas: alcachofas, espárragos, cebolla, brócoli, apio y endivias.

- Comer frutas depurativas: manzana, limón, granada y papaya.

- Comer alimentos ricos en fibra para favorecer el tránsito intestinal y no tener estreñimiento: avena, quinoa, legumbres y cereales integrales.

- Cuidar nuestro intestino, nuestras bacterias buenas, las que nos ayudan a hacer bien la digestión. Todos esos microorganismos que nos cuidan. ¿Cómo dar de comer a las bacterias buenas? Con probióticos, que son alimentos fermentados, como la kombucha, el yogur o el miso, que es una pasta de soja fermentada.

- Beber mucha agua. Hidratarse bien. Dos litros al día. No por beber mucha agua vas a adelgazar o se va a ir la grasa con ella, pero mantendrás tus órganos hidratados y liberarás líquidos. Puedes tomar agua con limón, infusiones depurativas, como el cardo mariano y el diente de león.

- Las cenas durante los próximos días hazlas pronto y ligeras, como por ejemplo, caldo depurativo: alcachofa, cebolla, apio, ajo, endivia, manzana y una cucharada de miso.

- Haz ejercicio: andar 45 minutos es suficiente si quieres empezar poco a poco.

- Ojo con las dietas milagro. No vas a adelgazar en una semana todo lo que has cogido en el último mes. Poco a poco y como dice el refrán, 'despacio y con buena letra'. Que no sea una semana o un mes a matarte de hambre, sino costumbres saludables para todo la vida.