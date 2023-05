Los cazadores de la Comunitat salen a la calle para protestar por el ninguneo del Consell

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, sale a la calle para decir basta al ninguneo de la administración valenciana. La presidenta de la Federación de Caza, Lorena Martínez, lamenta en COPE la falta de "sensibilidad por parte de la conselleria de Agricultura que no ha sido capaz de solucionar ninguno de los problemas que arrastra el sector y que le han trasladado en reiteradas ocasiones".

La Federación de caza de la Comunitat es la segunda más importante de España y cuenta con más de 40.000 licencias. Martínez defiende la importancia del sector que iniverte más de 18 millones de euros en embalses, comederos, bebederos y además genera un impacto económico en el territorio de más de 455 millones de euros al año, con puestos de trabajo directos e indirectos.

Las protestas de hoy tiene como objetivo "visibilizar la importancia del sector y demostrar que su trabajo no es residual sino que es clave para controlar por ejemplo la superpoblación del jabalí o del conejo. La presidenta explica en COPE que la administración "no solo no cumple con sus obligaciones sino que además "nos obligan a los cazadores ha cazar sin dotarnos de las herramientas adecuadas" Al respecto recuerda que "en la Comunitat no existe ni una sola sala de caza donde llevar los animales muertos, ni nadie que analice el estado de la carne para poder comercializarla. Los cazadores se ven obligados a abandonar a los animales porque no les caben en los congeladores", una situación que la adminsitración conoce y que sin embargo no es capaz de solucionar y que ha sido el detonante de la movilización ya que según Martínez ha puesto en evidencia el desconocimiento de los responsables de la Conselleria de Medio Ambiente y Medio Natural sobre el medio rural y sus necesidades: “las desatenciones de Medio Ambiente son, directamente, una negligencia. Anteponen su ideología a cualquier recomendación o sugerencia que se les ha trasladado desde nuestro sector, que aglutina el máximo conocimiento científico-técnico de la materia, y comprometen con ello no sólo la caza, sino la agricultura y la propia seguridad pública”.





Lorena Martinez explica que la Ley de caza de la Comunitat Valenciana "es del año 2004 y no refleja la situacion actual por eso mismo la conselleria se ve obligada a regular a través de ordenes concretas la superpoblación de especies como el conejo o el jabalí, sin atender a ni una sola de nuestras observaciones" .

"Un abandono- continua la presidenta de la Federación de Caza - que es aun más patente si se compara con el apoyo que el sector tiene en otras comunidades vecinas: en Cataluña la administración da ayudas y ha empezado a sancionar a quienes impiden las batidas de animales, en Castilla la Mancha se regalan las licencias a los vecinos empadronados en la región y en Murcia se han eliminado las tasas por aprovechamiento de la gestión cinegética concreta". Un apoyo economico y social que echan en falta por parte de la administracion autonomica y por ello no es casual que esta protesta se celebre a las puertas de la campaña electoral.