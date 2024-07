Catalá pide una reunión a Óscar Puente por el soterramiento de Serrería: "Es inaceptable"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que ha solicitado una entrevista al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar la situación de las vías de Serrería. Catalá realiza esta petición tras la reunión de la pasada semana entre la Secretaría General del Ministerio y el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, y que la primera edil la ha calificado de “un verdadero chasco para todos”.

Para Catalá “esta infraestructura no sólo es clave para el desarrollo de la ciudad y su conexión definitiva con el mar, sino que también es clave a medio y largo plazo para la salida ferroviaria de mercancías del puerto”.

Por ello, según ha explicado la alcaldesa, la opción 1 que baraja el Ministerio para Serrería “no es viable, porque no es soterrar las vías, sino mantener la cicatriz ferroviaria en la zona de Penya-roja, Natzaret y el Grau y no es aceptable esa opción”.

El soterramiento de las vías de Serrería es fundamental para lograr la conexión del tramo final del río con el mar y evitar una cicatriz ferroviaria en la ciudad.



En este sentido, la alcaldesa ha señalado que “tampoco es aceptable que la secretaria general del Ministerio nos diga que no hay ninguna prisa y que no es ninguna prioridad para el Ministerio. Para el vecindario de València sí es una prioridad Serrería y yo confío que en una reunión personal con el ministro lo podamos desbloquear, ya que no lo ha hecho la Secretaria General”.

Asimismo, María José Catalá, ha apuntado que “lo que me trasladó el ministro en marzo, en las Paellas del Puerto, no fue lo que pasó en la reunión de la semana pasada. Me aportó tranquilidad, disposición y, por tanto, voy a buscar a ese ministro que en marzo me dijo que esto era viable. Le trasladaré que la primera opción, como dice la Federación de Vecinos y el vecindario de València, no es aceptable porque mantiene una cicatriz ferroviaria en València”.

La Federación de Asociaciones Vecinales ya mostró su apoyo al proyecto así como la Autoridad Portuaria. Ambas entidades también se han sumado a la petición del soterramiento de las vías de Serrería.

