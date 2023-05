Carlos Mazón nuevo presidente de la Comunidad Valenciana

El ganador de las elecciones autonómicas, el 'popular' Carlos Mazón, ha prometido que en los próximos días se dirigirá al resto de partidos para lograr "dar a la Comunidad Valenciana el gobierno que se merece: un gobierno estable y, sobre todo, un gobierno para todas y todos sin excepción".

"Nos hayan votado o no", ha recalcado. "A partir de mañana se abre otro momento en el que el Partido Popular va a estar a la altura todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", ha manifestado en un discurso sin preguntas en la sede del PPCV, tras proclamarse vencedor al lograr la mayoría y tener opción de poder convertirse en 'president' el próximo mes en un bipartito junto a Vox que pondría fin a los ocho años del socialista Ximo Puig encabezando el Botànic.

Mazón ha sido recibido a medianoche con un paseíllo en la calle a gritos de "presidente" y el 'Libre' de Nino Bravo. Al finalizar su intervención ha pedido que sonara el himno regional, que ha cantado emocionado junto a sus compañeros y la también ganadora Mª José Catalá en las elecciones municipales de València.

En declaraciones exclusivas a COPE Más Valencia ha asegurado que no puede defraudar ni a los que le han votado ni a los que no. "No podemos defraudar a nadie"