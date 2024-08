Se busca toro bravo en Castellón: “Lo normal es que huya”

¿Dónde está el toro del Almenara? Esa es la pregunta que se llevan planteando los equipos de seguridad desde el 12 de agosto. El animal, perteneciente a la ganadería de Faet y ubicado en la partida Covatelles, parece haberse desvanecido sin dejar rastro en la vasta y montañosa región.

Además de los ciudadanos que pertenecen a la localidad alicantina, quienes se encuentran bastante tranquilos sobre el hecho. No obstante, es cierto que siempre existe alguna excepción. Pues hay muchas personas a las que no les gusta este tipo de animales, aunque casi todos los habitantes saben que el término municipal es bastante amplio y están casi seguros de que el animal no se acercará al pueblo. No obstante, es importante saber que los toros son un tipo de animales que perfectamente conocen los recorridos que realizan y que pueden llegar a volver al lugar de origen del que inició su marcha.

Hoy la búsqueda continúa

Hoy, día 27 de agosto, las autoridades continúan con el dispositivo de búsqueda con el fin de encontrar al animal que desapareció de una ganadería de Almenara tras sufrir un intento de robo.

El Ayuntamiento de la localidad castellonense afirmó en su momento desde sus redes sociales oficiales que "el animal no está cerca del casco urbano, tal y como se ha comprobado", y ha pedido a la población "máxima precaución por los caminos rurales, en concreto en la parte alta del término". Es por lo que, a partir de ese momento, la Policía Local de Almenara y la Guardería Rural activaron el dispositivo de búsqueda con el fin de tratar de localizar un toro que se detectó que faltaba de una ganadería del municipio que sufrió ese mismo día un intento de robo.





Por aire o por tierra, la búsqueda sigue activa

Ya sea por aire o por tierra, la búsqueda del toro que se ha escapado de su ganadería sigue en activo. Las hipótesis son múltiples, pues hay personas que piensan que sí que ha huido más allá. Sin embargo, hay otras personas que piensan que va a volver. Pero el animal lo tiene claro y “su objetivo principal es estar tranquilo”. Así lo explica Francis Ferreres, técnico de ganadería de la Unió. Se trata de una situación extraña, pues no suele ser muy normal. Lo lógico es que se haya trasladado al monte con el fin de buscar cierta tranquilidad. “Al final, aunque él esté encerrado mayor parte de su tiempo en un corral, la naturaleza es su hábitat”, afirma Francis.





Las fuerzas de seguridad, incluyendo agentes de la Guardia Civil y la policía local, han realizado extensas búsquedas por la zona, pero hasta el momento no han tenido éxito en la localización del toro. Ferreres instó a la población a mantener la calma, pero también a estar alerta. "Es un animal bravo, no un perro. Aunque su instinto no es atacar, puede representar un peligro si se siente acorralado", advierte Ferreres.

Se debe tener precaución

Y es que, aunque los vecinos no tengan miedo ante la situación, es importante tomar medidas y tener cierta precaución. Tanto los agricultores, ganaderos, los vecinos, e incluso la gente que vaya en transporte porque puede provocar un gran accidente. Aunque, lo normal es que en el momento en el que nos encontremos al toro huye por completo. “No solo hay que tener cuidado en Almenara, sino también en las zonas colindantes cerca de Almenara”, según informa el técnico.

Para solucionar este problema es muy importante que se colabore con las fuerzas de seguridad y, en el momento en el que se detecte el paradero del animal, notificarlo. Todo ello con el fin de que los cuerpos de seguridad puedan actuar y resolver ese problema antes de que se convierta en una auténtica catástrofe. La población, aunque preocupada, espera que este incidente se resuelva y que el toro sea finalmente encontrado, devolviendo la tranquilidad a la zona.