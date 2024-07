Así queda el Gobierno valenciano después de la salida de Vox: "Unilateral"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reducido de diez a nueve el número de Consellerias de su gobierno tras la salida "unilateral" de Vox del ejecutivo, ha nombrado a los sustitutos de los tres consellers de Vox y ha eliminado la vicepresidencia de Vicente Barrera (Vox).

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reducido de diez a nueve el número de Consellerias de su gobierno tras la salida "unilateral" de Vox del ejecutivo, ha nombrado a los sustitutos de los tres consellers de Vox y ha eliminado la vicepresidencia de Vicente Barrera (Vox).

Castellón gana poder en el Consell de Mazón a costa de VOX La salida de VOX del Gobierno valenciano posibilita la entrada de dos consellers de Castellón en la Generalitat Quique RodriguezCastellón 12 jul 2024 - 09:26

La única vicepresidencia del Gobierno valenciano será de la Susana Camarero, hasta ahora vicepresidenta segunda, y las competencias que tenía Vox quedan en el PP: Justicia e Interior la desempeñará Salomé Pradas, Agricultura y Agua, Miguel Barrachina (síndic del PP en Les Corts), Cultura pasa a Educación y Deporte se pasa a Presidencia. Medio Ambiente, que desempeñaba Salomé Pradas, será dirigida por Vicente Martínez Mus.

Mazón ha recalcado en una rueda de prensa que la salida de Vox de su gobierno ha sido adoptada de manera unilateral y "desde fuera de la Comunitat Valenciana", y ha tenido palabras de agradecimiento para los ya tres exconsellers de Vox, en especial para Vicente Barrera, al que ha calificado como amigo.

Carlos Mazón asegura que "que es más importante que pongámonos intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana por encima de cualquier otra reflexión y que, por tanto, la estabilidad la gobernabilidad y la capacidad de seguir tomando decisiones que avancen en el futuro que merecen y en el presente que merecen las ciudadanas y los ciudadanos de la Comunidad Valenciana".

Además, el President no pierde la ilusión de seguir con la legislatura, "ni la determinación, si me permiten, incluso hoy con más que nunca para llevar a la Comunidad Valenciana al lugar al que se merece".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿Qué puede pasar en los ayuntamientos?

Tras las elecciones del 28-M, el tándem PP-Vox sirvió también para gobernar en decenas de municipios. Entre ellos la ciudad de Valencia, Castellón de la Plana, Torrent o Elche.

El presidente Carlos Mazón asegura que romper, o no, esos acuerdos tras lo sucedido a nivel autonómico le corresponde a Vox: "Nosotros somos un partido que pactamos y cumplimos". El jefe del consell también ha sido preguntado por un posible adelanto electoral. Evidentemente, el contexto ya no es el mismo y ahora gobierna en minoría, pero esa opción no parece estar encima de la mesa: "Los ciudadanos escogieron al PP para liderar un cambio". Y dice estar seguro de poder realizar un trabajo "excelente".









El dardo de Mazón a Pedro Sánchez

"Yo no necesito cinco días para reflexionar para mantener la gobernabilidad y el cambio en la Comunidad Valenciana", ha relatado Mazón en la rueda de prensa en el Palau de la Generalitat. La pasada noche reconoce que tuvo "muchas llamadas" y agradece el compromiso de los que se van a incorporar al gobierno: "Con cinco minutos, teniendo gana y banquillo, con gente preparada, me sobra", explicaba haciendo alusión a la ausencia del presidente Pedro Sánchez.