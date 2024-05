Aparecen seis cocodrilos en el lago de la Albufera de Valencia

La necesidad agudiza el ingenio. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en el Parque Natural de la Albufera. Los arroceros que allí cultivan vieron como el año pasado una invasión de unos 35 mil flamencos arruinaron sus cosechas. Hubo parcelas en las que la merma superó el 50%.

Así que este año, algunos de los agricultores, enterado de que esas aves tienen particular miedo a los caimanes, se han ido a los bazares de Valencia y han comparado varios hinchables para usarlos como espanta pájaros, en este caso, espanta flamencos.

Les llegó la opinión de varios expertos que aseguran que los flamencos y otras especies tienen miedo de los cocodrilos. Por eso, adquirieron los hinchables que emulan un caimán. El precio de un hinchable similar ronda entre los 10 y los 15 euros.

No hay certeza de que funcione, pero de momento, en el lago hay hasta 6 hinchables. Este año, a no haber llegado bandadas de estas aves, no se ha probado su eficacia, pero por lo visto, los indicios apunta a que sí, ya que el año pasado, los dos ejemplares que se colocaron en plan piloto, lograron que esas parcelas se libraran de la “escabechina”. Y es que estas aves no solo comen la semilla del arroz, sino que lo fanguean todo porque pisotean los cultivos. Lo destrozan todo.

Audio





Claro que con la decisión de colocar sobre el agua los "cocodrilos", no midieron el impacto en los desprevenidos, que sin saber nada, en pleno paseo idílico por el parque natural, se encuentran de repente, frente a frente, con un caimán. De día es evidente que estamos ante un plástico, pero al anochecer, la cosa se pone peliaguda porque es más fácil la confusión.

En la actualidad, no hay flamencos en el parque natural porque sus ecosistemas naturales han recuperado suficiente nivel de agua. Opero es que el año pasado casi 30 mil ejemplares anidaron en el humedal. Supuso un gran atractivo visual y fotográfico para miles de personas, pero dejó a los arroceros al borde de la quiebra.