"El lugar que debe ocupar la silla de ruedas no es en nuestro cerebro, si no debajo de nuestro culo", afirma Pepe Balaguer en su libro "HE NACIDO TRES VECES". Que puedes adquirirlo por aqui.

La vida te lleva por distintos caminos, unos son de libre elección y otros no. Hasta mis veinticuatro años yo iba por un camino que había forjado, pero el día seis de agosto de 1972, a las diez de la noche, ese camino desapareció y comencé a rodar por otro que no conocía y que no sabía donde me llevaría.

Decidí que quería seguir viviendo, con mis dificultades sí, pero sin “lamerme las heridas”. Busqué un nuevo trabajo, formé una familia y queriendo mejorar mi vida personal, me involucré en los cambios sociales, que me ayudaron a mi y a muchas personas que estaban en mis mismas circunstancias a tener una vida sin barreras.

Nací el 25 de Julio de 1948 hace 73 años en nuestra casa de Campanar, un barrio de Valencia, en el seno de una familia humilde trabajadora. Hasta los 6 años que comenzó mi escolarización hablaba solo mi lengua materna, el valenciano. Conseguí el certificado escolar y comencé a trabajar a los 14 años, seguí formándome para mejorar mi preparación y el 6 de agosto de 1972, sufrí el accidente que me produjo la paraplejía.

En 1982 y, debido a mi inquietud, con un compañero de viaje fundamos ASPAYM VALENCIA, asociación de lesionados medulares, de la que he sido presidente durante treinta y seis años . He sido también presidente de PREDIF NACIONAL, vicepresidente de la FEDERACIÓN ASPAYM, y patrono de la FUNDACIÓN DEL LESIONADO MEDULAR, entre otros cargos institucionales.

El 11 de octubre de 2017 me operaron de un tumor maligno de cabeza de páncreas y aquí sigo luchando con mi doble patología e intentando ayudar a quien me lo pide.

Esta segunda etapa de mi vida, que comienza a partir de mis veinticuatro años, creo que es lo mejor que me ha podido pasar. Considero que he tenido vivencias y experiencias, conectado con personas tan diferentes a nivel individual, social o político y todas ellas me han aportado tanto que, en mi etapa anterior, no creo que hubiera sido posible, hubiera estado en un circulo mucho más cerrado y más rutinario.

Ese nuevo camino no elegido me ha dado una satisfacción enorme al sentir que volví a la vida y que me sucedió la lesión medular por algo, por un propósito, que ha sido poder poner un pequeño grano de arena en los cambios sociales que han mejorado las condiciones de vida de muchas personas, y haber sido referente para algunas personas que han sufrido lesión medular, viendo en mi vida y en otros como yo, que se puede seguir adelante y que los obstáculos y la silla de ruedas en parte están en nuestro pensamiento. La silla de ruedas el lugar que debe ocupar no es en nuestro cerebro, si no debajo de nuestro culo. Esa tiene que ser nuestra actitud en la vida.

"La discapacidad, más que una dificultad, ha sido una experiencia de vida"

Para mi la discapacidad, más que una dificultad, ha sido una experiencia de vida, a cada ser humano la vida nos presenta unas “barreras”. Mi mujer siempre me dice que tener cinco escalones para entrar al cine es lo mismo que no tener dinero para comprar la entrada, por eso cada uno de nosotros tendremos que luchar para no tener barreras de ningún tipo social.