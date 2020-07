Mujer al volante...de un camión

En fechas recientes, AT Academia del Transportista se ha unido a la plataforma “Women in Transport-EU Platform for Change” para sumar fuerzas con el objetivo de hacer realidad la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el sector del transporte. En la actualidad las mujeres representan solo en torno al 22 % de la fuerza de trabajo en el sector del transporte en Europa, muy por debajo de la cuota en el conjunto de la economía.

Si analizamos los motivos, podemos tener la referencia de una encuesta realizada en 2019 por ETF a casi 3.000 mujeres trabajadoras de toda Europa, donde los datos reflejan que las principales causas que hacen poco atractivo el sector del transporte para la población femenina son:

- Brecha salarial de género

- Ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas y de descansos para ir al baño

- Masculinidad tóxica en el trabajo

- Negligencias en el mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro

- Falta de oportunidades de promoción y desarrollo

- Trato desigual y discriminatorio por parte de la dirección

- Problemas sanitarios

AT Academia del Transportista se compromete con su adhesión a la Plataforma “Mujeres en el Transporte” a fomentar, con herramientas formativas digitales, una cultura organizativa positiva y en condiciones de trabajo adecuadas, procesos de selección justos y transparentes, mismos salarios y oportunidades laborales, ambiente de trabajo e instalaciones adecuados, medidas de apoyo al equilibrio entre vida profesional y privada o desarrollo de conocimientos y habilidades. Además trabajará por eliminar toda forma de discriminación, acoso, abuso, intimidación o violencia en los ámbitos donde se desarrolla el transporte, buscando garantizar la igualdad de género en el sector del transporte.

Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del Transportista, coincide con los objetivos de la plataforma en que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres en lo que se refiere al desarrollo profesional y pondrá a su disposición un plan de academia que les ayude a mejorar su empleabilidad y su desempeño profesional en el sector del transporte.

Para Luis Miguel Soto, no se trata sólo de una cuestión de igualdad de género, sino que es un imperativo económico y social vital para garantizar la sostenibilidad del Transporte. Además, manifiesta que una de las medidas que contempla el programa PEAT (Plan de Excelencia en la Atracción de Transportistas), impulsado por AT Academia del transportista, Astic y Fundación Corell, para solucionar el grave problema de la falta de conductores y conductoras profesionales, es precisamente el conseguir hacer más atractivo el sector para favorecer la presencia de la mujer en el desempeño como transportista. Debemos revertir la estadística que nos indica que en España las mujeres siendo el 52% de la población, solo suponen el 3,4 % de conductoras en el transporte de mercancías.