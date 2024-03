Hyundai Koryo Car apoyará al joven piloto valenciano Carlos Gómez en la Copa Hyundai i20 N

El equipo CG Rallye Team del joven piloto valenciano Carlos Gómez contará, tras el acuerdo suscrito recientemente, con el apoyo de Hyundai Koryo Carpara su participación en la novedosa Copa Hyundai i20 N Rallye que debutará el primer fin de semana del mes de abril por carreteras cordobesas con motivo del Rallye Sierra Morena.

En el acto de la firma del acuerdo, Pablo Estrela, gerente de Hyundai Koryo Car, reconfirmó su máximo apoyo al proyecto deportivo del piloto de L´Eliana que esta temporada, y tras algunos brillantes resultados en rallyes de la Comunitat Valenciana y en circuitos a nivel nacional, afrontará su primera experiencia en los rallyes de ámbito nacional en el marco de la Copa Hyundai i20 N, lanzada este año por la marca coreana.

Con el apoyo brindado por Hyundai Koryo Car, Carlos Gómez podrá afrontar este primer reto nacional con la mayor solvencia lo que, sin duda, deberá contribuir a los mejores resultados posibles. En palabras del piloto, “no puedo estar más satisfecho y agradecido por la colaboración que una empresa del prestigio de Hyundai Koryo Car me está brindando. Desde el primer momento, Pablo (Estrela) me ha transmitido todo su apoyo y confío en que mis resultados sirvan para compensar, con creces, el soporte que me dan”.

Por su parte, Pablo Estrela indicó que “proyectos tan ilusionantes como el de Carlos son siempre bien recibidos en Hyundai Koryo Car. Tenemos ADN de competición automovilística y el marco de la nueva Copa Hyundai i20 N es una excelente oportunidad para jóvenes valores como nuestro piloto al que le deseamos los mejores resultados para esta temporada”.