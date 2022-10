Como llegar más rápido al Circuit Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo celebra los días 4, 5 y 6 de noviembre el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, un evento con una considerable afluencia de público durante los tres días, por lo que los asistentes deben preparar con antelación cómo van a acceder al circuito.



Como cada año, el trazado valenciano ha diseñado junto a las autoridades un dispositivo especial de seguridad para todos los asistentes y viajeros, un plan que tiene como eje principal las diferentes vías de acceso al Circuit durante el fin de semana.









Este plan de accesos se divide en cuatro rutas (A, B, C y D). La ruta A es la principal, la entrada habitual que da acceso al trazado de Cheste desde la Autovía A-3 tomando la salida 334 que indica Circuito – Urbanizaciones. Desde ahí una vía lleva primero al Centro de Acreditaciones y después a la rotonda de la entrada principal del Circuit Ricardo Tormo. Esta ruta es perfecta para los acreditados, así como para todos los que vayan a ver las carreras en algún punto de la recta de meta o las tribunas Naranja, Amarilla o Azul. El acceso en dirección Valencia, suele estar menos colapsado que en dirección Madrid.



En el caso de la ruta B, está diseñada exclusivamente para la entrada y salida de taxis. La ruta discurre desde la salida 340 de la Autovía A-3 por las carreteras CV 374 y CV 383 y llega hasta el apeadero de Renfe. La ruta termina junto a la entrada de público para acceder a tu grada con todas las facilidades para los que elijan el transporte público.



Por su parte, la ruta C es la que llega por la parte trasera de las tribunas Oeste Azul, Verde y Roja. Se puede entrar desde la Salida 332 de la autovía A-3 para acceder a la zona más cercana a estas tribunas.



Por último, la ruta D es la que que llega por el nuevo Parque Logístico de Cheste. Se debe entrar desde la Salida 332 de la autovía A-3 para acceder a las Tribunas Roja y Blanca, aunque esta no es una ruta recomendada para aquellos que vengan en moto: para todos los que se desplacen con su moto, las mejores rutas son la A y la C.



Estos diferentes accesos están pensados para que el tráfico sea lo más fluido posible, así como para que los aficionados tengan la comodidad de aparcar lo más cerca de su grada. En este sentido, el Circuit Ricardo Tormo propone cuatro medios de transporte, por orden la moto, el tren, el taxi y el coche particular si no hay otra opción.



Para acceder al circuito la moto es siempre será el medio de transporte más ágil y cómodo, aunque también son grandes opciones las del transporte público como los trenes de Renfe Cercanías o los taxis. En el caso en el que no haya más remedio que acudir en coche al Circuit, lo más recomendable siempre será llenar todas las plazas lo máximo posible para reducir el número de vehículos.