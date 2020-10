Camioneros en peligro Covid-19

El BOE de hoy publica hoy nuevas restricciones, que afectan no sólo a la movilidad de los municipios más afectados por el COVID-19 sino al aforo de los centros donde se imparten enseñanzas dependientes del Ministerio de Transportes, y que recomienda evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.

La continuidad de las acciones formativas obligatorias y el funcionamiento seguro de los centros educativos que las imparten, constituyen necesidades sociales prioritarias, que merecen una atención también prioritaria por parte de los poderes públicos, que deben dar respuesta a esta situación con rigor, mesura, responsabilidad y compromiso, siendo preciso desarrollar medidas excepcionales que faciliten la “nueva normalidad”.

Sin embargo, las formaciones obligatorias dependientes del Mitma vuelven a sufrir la inacción que ya mostraron en la primera oleada de la COVID-19.

Los cursos CAP, obligatorios para el desempeño profesional de los transportistas, ya sufrieron un parón durante casi 100 días desde la declaración del “Estado de Alarma” en España. El Ministerio de Transportes fue el único ministerio que no favoreció la continuidad de las acciones formativas, y simplemente las suspendió sin dar ninguna alternativa a la formación presencial, cuando las directivas europeas relacionadas permiten la alternativa e-learning.

El Ministerio debería poner en el centro de su estrategia COVID-19 a los transportistas y facilitarles la obtención de su autorización

Ahora, cuando la segunda oleada de la pandemia vuelve a obligar a las administraciones a tomar medidas restrictivas para frenar la expansión de la COVID-19, por ejemplo limitándose la asistencia presencial en Academias, Autoescuelas y Centros privados de enseñanzas no regladas a 5 personas (más un profesor o profesora) en Madrid y el aforo al 50% (según BOE de 1-0ct-2020) en el resto de España, “Transportes” vuelve a tomar la callada por respuesta y no sólo no da alternativas a la formación presencia sino que sigue retrasando la publicación de la Directiva Europea 2018/645 (que tenía como límite el 23 de mayo pasado). Esta directiva actualiza y mejora (después de 15 años) la formación de los conductores y conductoras profesionales y propone la teleformación en al menos un tercio de la duración de los cursos de CAP Continua (12 horas en e-learning frente a las 35 horas del total del curso).

El Ministerio de Transporte debería poner en el centro de su estrategia COVID-19 a los transportistas y facilitarles la obtención de su autorización CAP sin que les suponga un riesgo grave para su salud, y no sólo por su permanencia en aula sino por los desplazamientos a los que obliga para acudir a los centros de formación, en momentos donde se intenta evitar la movilidad obligada como estrategia país para frenar la pandemia.

El garantizar la continuidad de las acciones formativas frente a contingencias debería ser la estrategia adecuada en momentos como los actuales y no se entienden posturas ausentes como las que hasta ahora está manteniendo el Ministerio de Transportes, a diferencia de otras administraciones.

Según Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del Transportista, el obligar a los transportistas a la asistencia presencial en los cursos CAP supone un atentado sanitario, que podría evitarse simplemente activando la formación e-learning que propone Europa. No debería permitirse una exposición al riesgo de ningún colectivo, especialmente a los que realizan una actividad tan esencial como es la del transporte y que por su perfil de edad tienen alta vulnerabilidad, primero por seguridad para los transportistas y segundo por lo que representa su desempeño profesional como acelerador de la actividad económica y como garante del abastecimiento de nuestras poblaciones.

¿Hablamos de perjuicios?, comenta Luis Miguel Soto, aunque la lista es larga destacamos los principales agravios que está causando el Mitma:

- Riesgo sanitario para los transportistas en cursos CAP (aula + desplazamientos).

- Pérdidas financieras para empresas de Transportes por falta de conductores/as con habilitación CAP.

- Obstáculo para los transportistas en el desempeño profesional que requiera el CAP.

- Barrera para los transportistas para acceder a puestos de trabajo con requisito del CAP.

- Asfixia económica para Centros de Formación CAP.

- Formación del siglo pasado que niega la innovación tecnológica y digital.

AT Academia del Transportista ha intentado desde diferentes instancias advertir al Mitma del error histórico que están cometiendo y el que están dispuestos a cometer, al negar además la teleformación en la formación CAP Continua en la futura transposición de la “Directiva Europea 2018/645” (según proyecto de RD publicado la web del Mitma) que sin embargo la permite y la fomenta.

Dentro de sus acciones, AT Academia del Transportista, ha solicitado reuniones con el Ministro del Mitma (sin respuesta), ha presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo (Nº Expediente asignado: 20023448) y por último está iniciando una ronda de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios que integran tanto la Comisión de Seguridad Vial y como la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados para que hagan entrar en razón sanitaria, económica, educativa y social al Ministerio de Transportes.