En 2039 todos los camiones Mercedes Benz serán neutros

COPE VALENCIA junto a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana y la UPV, realizó la jornada “RETOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA”. Entre los ponentes contamos con Pedro Sanz Herranz, que es eMobility Consultant en Daimler Truck España de las marcas Mercedes-Benz y FUSO, y responsable del programa de asesoramiento integral a clientes en su camino hacia la electromovilidad y descarbonización de su flota.

Daimler Truck es uno de los principales fabricantes de vehículos industriales en el mundo, posiblemente la marca más conocida del grupo es Mercedes-Benz, pero no solamente esta, también dispone de marcas de vehículos ligeros, o los autobuses amarillos escolares de Estados Unidos. Mercedes tiene una fábrica en Alemania que produce todos los camiones que vende en Europa y en algunos otros continentes. En esa fábrica trabajan 10.000 personas, en momentos pico trabajan hasta 14.000 personas, es una pequeña ciudad que en los últimos 50 años ha fabricado camiones solo diésel. De los mejores motores diésel que hay en el mercado. Y esto va a cambiar en el año 2030, ya que casi la mitad de los camiones que se produzcan en esta fábrica serán de una tecnología, que no imita CO2.

El fabricante que no cumpla con esta normativa pagará multas multimillonarias. Posiblemente habrá marcas que desaparezcan del mercado o entrarán otras marcas, como puedan ser las de origen asiático. Además, también hay otras normativas a nivel urbano, como las zonas de bajas emisiones, en las cuales ya en muchas ciudades como Madrid que es imposible acceder con vehículos que contaminen o que emitan CO2.

Además de ese marco normativo, Daimler Truck se ha autoimpuesto un objetivo superior, y es que, en el año 2030, el 60% de la fabricación ya sea neutra en CO2, y el objetivo de alcanzar una flota totalmente neutra será en 2039. Esto no se puede conseguir de la noche a la mañana, no se pueden diseñar ni producir camiones eléctricos o de hidrógeno en un año, esto lleva muchísimos años de investigación y desarrollo. Cuando hablamos de camiones eléctricos, hablamos de nuevas tecnologías, para Daimler Truck no es el futuro, lleva trabajando años en ello y ya es una realidad.

Ponencia de Pedro Sanz Herranz





¿Cómo se consigue esta flota neutra en CO2?

Básicamente con dos tecnologías sencillas, vehículos eléctricos 100% y vehículos de hidrógeno. Mercedes-Benz o en este caso Daimler Truck ha hecho una apuesta por este tipo de tecnología, no está contemplando vehículos híbridos, no contempla el gas, aunque que es cierto que en esta transición, abre las puertas a biocombustibles.

Valdisa Valencia, es el concesionario oficial de Mercedes Benz líder en España en venta de camiones eléctricos, por encima de muchas concesiones a nivel europeo.

