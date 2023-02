La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de este viernes el bando fallero, las directrices de movilidad, autorización de instalaciones, horarios y ocupación del dominio público con motivo de las Fallas 2023, que incluyen la recomendación de no lanzar petardos de 15 a 17 horas.



Así lo han anunciado el vicealcalde y portavoz municipal, Sergi Campillo y el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, que han apostado por "garantizar el equilibrio entre los diferentes usos de la ciudad".



El vicealcalde ha destacado que la novedad de este año es la incorporación de la sugerencia de que no se lancen petardos entre las 15 y las 17 horas para facilitar el descanso durante estas horas, o que las personas que tienen perros puedan pasearlos más tranquilamente durante esta franja horaria.



"Los animales de compañía sufren especialmente el ruido de los petardos y, por lo tanto, tener unas horas al día en las que no se disparen fuegos es una buena idea", ha destacado.



El bando fallero regula que, este año, desde el 1 al 15 de marzo, y con motivo de la mascletà, queda cortada la circulación de vehículos desde las doce del mediodía en el perímetro interior formado por las calles de Colón, Xàtiva, avenida de l’Oest, plaza de Brujas, plaza de la Reina, calle del Mar, calle del General Tovar y calle del Palau de Justícia.



Igualmente, desde las 15 horas del día 16 de marzo hasta las 4 horas de la madrugada del día 20 de marzo queda prohibida la circulación en la ronda interior del perímetro formado por la margen derecha del antiguo cauce del río Túria desde el puente de las Glorias Valencianas hasta la plaza de América y las grandes vías, incluyendo la plaza de España y los pasos inferiores de la Petxina.



Quedan exceptuados de esta norma los autobuses urbanos, los taxis, los vehículos de servicio público, los vehículos que atiendan situaciones de urgencia y los vehículos oficiales autorizados por el área de Movilidad.



Esta prohibición tampoco afecta a las personas residentes en la zona restringida, circunstancia que podrán acreditar con su documento nacional de identidad (DNI), permiso de circulación, tarjeta de permiso de circulación, recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) o alquiler. Sin embargo, se recomienda que se acceda con vehículo únicamente cuando sea imprescindible.



Desde el consistorio han explicado que el servicio de estacionamiento regulado con limitación horaria también quedará modificado desde las 9 horas del día 11 hasta las 9 horas del día 20 de marzo en todo el término municipal. En concreto, en la zona azul se suspende la regulación horaria, mientras que la naranja será exclusiva para residentes durante las 24 horas y la verde mantendrá el funcionamiento habitual.



El montaje de carpas en las calles se producirá este año los días 7, 8 y 9 de marzo atendiendo a las diferentes circunstancias de la calle afectada, entre ellas el paso de autobuses de la Empresa Municipal de transportes (EMT).



El vicealcalde ha destacado la decisión de las comisiones falleras de Llanterna-na Rovella, la plaza del Mercado o la del Doctor Collado de reducir el número de verbenas nocturnas, sustituirlas por ocio vespertino o trasladarlas al interior de los locales falleros.



Respecto al disparo de productos pirotécnicos, han recordado que está prohibido lanzar las categorías de fuegos que no están autorizadas por la legislación vigente.



Igualmente, hay una restricción del uso de truenos detonantes el 10 de marzo entre las 22 horas y las 7:30 horas del día siguiente, además de la franja del 10 al 11 de marzo entre las 2 horas de la madrugada y las 7:30 horas de la mañana, además del 20 de marzo a partir de las 00:00 horas salvo que sea necesario para la cremà de la falla