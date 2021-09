Oferta de 250M por un Valencia CF que vale cero

El exvicepresidente del Valencia Miguel Zorío esbozó este miércoles un plan para que el club valencianista recompre la mayoría accionarial a Peter Lim y acabe el Nuevo Mestalla, una operación que cifró en 368 millones de euros para la que aseguró tener comprometida la financiación mediante un banco y una constructora extranjeros cuyos nombres no dio. En una rueda de prensa, Zorío señaló que sería el propio Valencia el que compraría las acciones para luego venderlas a sus aficionados y reducir así la deuda en la que se incurriría, aunque admitió que por los límites de la autocartera esas participaciones podrían depositarse en una sociedad que controlaría el club.



Dijo que en el caso de que no se vendieran a los seguidores todas esas acciones se podrían repartir “con modelos que han usado otros clubes”. También confirmó que él sería el presidente del club al menos durante el tiempo que durara la operación.

Zorío, durante la presentación de la oferta a Lim







El exdirectivo desgranó la operación, explicó que se le pagarían a Lim “al contado”194 millones por sus acciones y 54 de los préstamos que ha hecho al club y que además se dispondría de 120 millones para acabar el estadio, una infraestructura clave para el desarrollo de la entidad que, según dijo, que estaría finalizada en tres años. “Avala el Valencia con su proyecto empresarial. Las garantías que te piden son de proyecto”, afirmó Zorío, que dijo que ese acuerdo lo cerró en abril pero que no ha presentado la oferta hasta no tener “una solución para la parcela del viejo Mestalla”, otra clave en el proceso.



“Ahora la pelota está en el tejado de Lim, si la acepta, tiene que firmarla y a partir de ahí hay cinco meses de exclusividad, no puede subastar el club. Yo tengo 30 días para depositar las garantías en un banco y él verá el dinero pero no lo podrá tocar porque tendré tres meses para hacer una DIU del Valencia. Es imprescindible que no nos pase lo que a (Joan) Laporta en el Barça. Después hay un mes para cerrarlo”, desgranó.



Zorío explicó que la semana pasada depositó en la notaría con la que trabaja el club una oferta en firme (LOI) y que hizo también que se la entregaran en mano a Lim en Singapur. En la oferta depositada estarían las cartas de compromiso de las entidades que financiarían al Valencia, documentos que proyectó parcialmente en su presentación aunque con los datos de las empresas tapados. "Ese compromiso duraría un año", según dijo.

Enric Morera o Ferran Giner han acompañado a Zorío en el acto



Zorío afirmó que Lim ha tenido el club en venta todo el verano pero señaló que “nadie” de fuera va a comprarlo. “El Valencia vale cero patatero, se le paga ese dineral porque esto es el palacete familiar que está hecho polvo y que se quiere recuperar”, explicó Zorío. “A Lim no lo vamos a sacar a porrazos, ayudará que Mestalla hable, pero nos tenemos que sentar con él para pagarle el dinero que dice que ha puesto y que se vaya tranquilamente porque si no corremos el riesgo de que el club desaparezca”, señaló Zorío, que dejó entrever que lo podría haber hecho si hubiera descendido.

Parte del documento presentado por Zorío en una notaría de València