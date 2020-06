Las peñas, contrarias a que haya público

Los presidentes de las peñas del Valencia CF, Fede Sagreras, y del Levante UD, Mikel Barrachina,han mostrado en Deportes COPE Valencia su deportividad y su idea común de que no debe haber público en los estadios hasta que no haya certezas sanitarias

Fede Sagreras

Iniciativa en Mestalla

“LaLiga ha dado permiso y cada peña puede traer una camiseta o bufanda y bandera. Se colocará detrás de alguna portería y le hemos dicho la afición del Levante que también pueden hacerlo al tratarse de un derbi. Estamos a la espera de poder poner pancartas de las peñas”

¿El Valencia CF a la Champions?

“Soy positivo y la verdad es que por qué no podemos entrar en Champions. Estamos a cuatro puntos y la esperanza es lo último que se tiene que perder, el equipo está con ganas. Se ha remontado en otras temporadas. Espero sumar 33 puntos nosotros y que el Levante sume 30”

El debate sobre los partidos con público

“Tengo claro que sin público, hay que ser consecuentes, sensatos y pensar que estamos empezando a salir de una situación que no hemos vivido nadie nunca esta situación. Tenemos que seguir las normas sanitarias y a corto plazo no podemos pretender, aunque nos gustaría, estar en el estadio de fútbol. Ir al partido es la cerveza de antes, el abrazo con el gol… son tantas cosas que no tiene que haber público de momento”

La política de devolución de abonos del VCF

“Con las pocas peñas que he podido hablar, nadie ha puesto ningún pero. Vamos a entrar en una temporada que es una incógnita. Es una buena medida renovar gratuitamente a los abonados y cada uno puede elegir una opción”

La renovación de Ferran Torres

“Todos pensamos que ojalá se hubiera renovado hace tiempo y es una mala señal que el jugador no conteste. Está claro que no acabará en el Valencia porque tiene mucha proyección pero ojalá no salga en 2021 y lo disfrutemos. Pero no está la cosa como para echar cohetes. Cuando ha estado todo parado no se ha avanzado… Todos deseamos que se quede pero que él quiera quedarse es lo primero y el club debería llegar al máximo que pueda. Primero tiene que ser el jugador”

El polémico VCF-Atalanta de Champions

"Ya cuando fuimos nos toman la temperatura, nadie dice nada y luego fuimos los 2.500 apestados como que traíamos un virus. Fue alucinante que se dejara viajar a la Atalanta con un permiso especial, que estuviera gente en la calle gente italiana y valenciana porque se podía haber contaminado mucha gente y el colmo es que el entrenador de la Atalanta, aunque se ha retractado, hace unas declaraciones en las que dice que se moría. Es una irresponsabilidad tan grande que la UEFA debería tomar medidas en el asunto. Fue una bomba explosiva”

Mikel Barrchina, presidente de la Delegación de Peñas del Levante UD:

El debate sobre los partidos con público

“Creo que las cosas hay que hacerlas con cabeza, poquito a poquito y los clubes y los políticos tienen que ser un poco más consecuentes y no dar pábulo a estas historias porque tiene que haber igualdad para todos por la competición. Estamos hablando de un tema muy difícil, no nos podemos relajar porque hubo muchos muertos. Aunque la gente se porte fenomenal y guarde la distancia, un partido de fútbol es mucho más que la hora y media que se juega. No lo veo sensato que incluso se proponga. Creo que hay que ser más prudentes”

¿Qué hará el Levante UD?

“No tengo ninguna información. No nos podemos quejar en los últimos años, pero claro es que todo es una incógnita. No tardarán mucho en hacer la campaña de abonos, pero no sabemos todavía si podremos ir al fútbol”

El adiós del Ciutat de València

“Me da pena, pero tenemos que mirar al futuro y me parece que va a quedar un estado magnífico, ya era el mejor estadio del mundo pero va a quedar alucinante. Da un poco de pena, he pasado estos días por allí pero va a ser maravilloso cuando lo tengamos. Toca disfrutar, va a ser impresionante”