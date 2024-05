Xavi Albert: "Queremos volver a disfrutar de la Fonteta y cerrar la clasificación para el playoff"

El Valencia Basket recibe el sábado a las 20:45 horas en la Fonteta al Joventut de Badalona con la posibilidad de asegurar matemáticamente un puesto en el playoff por el título. Ganar le dejaría ya fuera del alcance de Baskonia, noveno clasificado. Xavi Albert, el técnico taronja, quiere que el equipo siga creciendo y apela al calor de la afición para seguir acercándoles al equipo.

¿Cómo ve el partido ante el joventut de Badalona?

Lo primero, estamos con ganas de volver a disfrutar de la Fonteta, queremos seguir la línea de lo que estamos construyendo y con su aliento cerrar la clasificación para el playoff, que es el primer objetivo del club. Espero un partido muy dinámico, porque Joventut es un equipo que no rehúye las situaciones de idas y vueltas, que tiene muchas posesiones rápidas y que ha cambiado de idea y también de entrenador. Para mí es un día, en lo personal, muy especial. Después de enfrentarme a entrenadores referente/leyenda, el sábado lo haré ante un entrenador referente/amigo. Dani Miret es amigo y es muy bonito que lleguemos los después de muchos años en las selecciones inferiores a vernos en banquillos ACB. Es un orgullo.

¿Le puede pesar al presión al equipo, como ha dado la sensación en algún partido?

Ante Manresa, no creo que fuera una mala entrada en el partido, creo que ellos estuvieron mejor. Hay que darle mérito en este caso al rival. Tenemos que seguir basándonos en lo propio y seguir mejorando. Yo prefiero ver la foto grande, no quedarnos sólo en la derrota en el Nou Congost, porque los jugadores sí respondieron en los tres anteriores encuentros. Si miramos en amplitud, debemos estar pendientes de cómo entrenamos a diario y mantener la línea que llevamos.

¿Le dio rabia que el equipo en Manresa saliera al partido blando?

No diría blando, hay días que sales mejor y otros en los que el rival se impone, diría que no llegamos a acoplarnos al punto competitivo que necesitábamos. No obstante estoy contento por poder implantar la idea que proponemos a sus jugadores y el objetivo es intentar hacer las cosas que quieren hacer como grupo. El sábado tenemos que corregir lo que nos falló en Manresa.

¿Cómo está Kevin Pangos?

Kevin Pangos ha hecho esta semana las primeras sesiones con el grupo, más allá de tener o no el alta competitiva, lo importante es que lo veo disfrutar en la pista en los entrenamientos y sonreír. Si no es esta semana, será la semana que viene.