Victoria ante el Racing o peligro para Nafti

Ante su Racing de Santander, que fue el equipo que le acogió al salir de Francia hace más de dos décadas, Mehdi Nafti se juega buena parte del poco crédito que le queda después de haber sumado un punto en las tres últimas jornadas, aunque el franco-tunecino evitó pronunciarse demasiado sobre su difícil situación en la rueda de prensa previa al choque.

“El vestuario tiene mucho amor propio, tienen ya ganas de ganar y no solamente tienen ganas es que se lo merecen los chicos. El ganar sí o sí para nuestro proyecto y nuestra ambición viene desde los partidos amistosos de pretemporada. Tenemos la obligación de ganar todos los partidos. A veces sale y a veces no, pero en ese sentido afrontamos y trabajamos el partido de la misma forma”, agregó.



El entrenador del Levante recalcó que su único objetivo es ganar para “volver a ver una sonrisa en la cara de la gente que sufre con el Levante” y no quiso hablar demasiado de su etapa en Santander. “La prioridad es mi equipo. Sabéis el cariño que le tengo a ese club pero lo único que me interesa es mi equipo”, recalcó.

RUEDA DE PRENSA | Mehdi Nafti: "El vestuario tiene mucho amor propio, tienen ganas de ganar y se lo merecen" #LevanteRacingpic.twitter.com/1dFohfLAlV — Levante UD ?? (@LevanteUD) October 8, 2022





El centrocampista Rober Ibáñez ya está recuperado de una doble contusión en la rodilla que le impidió jugar en Andorra hace una semana y está en la convocatoria del Levante para jugar este domingo ante el Racing de Santander, un duelo que también podrá jugar finalmente Marc Pubill. Pubill no se había entrenado durante la semana junto a sus compañeros por una herida en la rodilla, pero el técnico del Levante, Mehdi Nafti, lo incluyó en la convocatoria, en la que una semana más no están los lesionados Mustafi y Campaña, de baja desde el 5 de septiembre.



La convocatoria es la formada por: Cárdenas, Femenías, Son, Franquesa, Róber Pier, Ruben Vezo, Postigo, Álex Muñoz, Saracchi, Marc Pubill, P. Martínez, Pepelu, Iborra, R. Brugué, De Frutos, Rober Ibáñez, Joni Montiel, Wesley, Soldado, Musonda Jr., Bouldini y Cantero.





Pablo Martínez, De Frutos y Brugué, en el entrenamiento del Levante UD





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado