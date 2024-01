El VCF Mestalla refuerza el centro del campo en invierno

El Valencia Mestalla se marchó al parón navideño en puestos de descenso por primera vez en la temporada. Un equipo joven y renovado tras los ascensos al primer equipo que se ha visto lastrado también esta campaña por el constante sube y baja de futbolistas a entrenar con Baraja. Cuestión que, cabe no olvidar, es el objetivo principal del filial. No obstante, aunque no sin sufrimiento, plantilla, cuerpo técnico y dirección están seguros de que es una situación clasificatoria que se puede voltear pese a la juventud de la plantilla. Con ese fin, como venimos contando en COPE, la Academia VCF trabaja para reforzar el equipo en este mercado invernal siempre que las fichas lo permitan. El primer refuerzo ya es una realidad.

Se trata de César Moreno, centrocampista de corte defensivo de 22 años que llega procedente del Hércules. Recala en Paterna en calidad de cesión, pero los de Mestalla se guardan una opción de compra cercana al millón y medio de euros, siempre que su futuro pase por la primera plantilla. César cumple las premisas que se estableció la dirección deportiva de la Academia VCF para este mes de enero: jugadores jóvenes (sub23) que pudieran ofrecer un rendimiento inmediato al equipo. Cierto es que había perdido protagonismo en el conjunto herculano esta temporada, pero se trata de un jugador que conoce muy bien la categoría, con más de 70 partidos en Segunda RFEF pese a ser de la generación 2001. Su labor es más de equilibrio y destrucción, que de manejo de balón, aunque tiene buen golpeo, y viene a complementar un puesto que durante la temporada viene siendo para Ali Fadal, Javi Navarro y Yellu.

Como el propio Miguel Ángel Angulo afirmó en la última rueda de prensa pospartido de 2023, el Valencia Mestalla arrancaba el año 2024 con las fichas completas. Ahí reside el efecto dominó de la exigua planificación deportiva del primer equipo. Pablo Gozálbez, Hugo González, César Tárrega, Rubén Iranzo, y más recientemente Ali Fadal, son jugadores que acuden con asiduidad convocados con el primer equipo y tienen ficha filial, por lo que, además de la afectación al nivel, el Valencia Mestalla sufre de no poder disponer de las 22 fichas con las que se cuenta en Segunda RFEF. Para cubrirse, por ejemplo, se mantuvo por edad la ficha de Yarek como Juvenil.

Además de las promociones de Alberto Marí, Diego López, Javi Guerra o el propio Yarek y las subidas y bajadas para entrenar a las órdenes de Baraja, cometido principal del filial, el equipo de Angulo ha sufrido también este año lesiones de jugadores importantes. En concreto una, la de Simón Luca, es la que deja la puerta abierta a que César pueda ser inscrito. El lateral zurdo se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en octubre y se perderá lo que resta de tempoada. El Valencia CF ha desactivado de mutuo acuerdo su ficha para poder dar cabida al mediocentro cartagenero.

Tras la incorporación de Moreno, el Valencia Mestalla sigue peinando el mercado con la prioridad fijada en un escenario ideal en un central y un delantero, aunque no se descarta otro centrocampista. En el caso de la retaguardia, importante será como se resuelva el asunto en el primer equipo. Tal y como contamos en Deportes COPE Valencia, la prioridad del club es dar salida en invierno a Paulista o Cenk, siendo su remanente utilizado para firmar a Peter Federico. De salir alguno de ellos, el club no estaría dispuesto a que Tárrega aceptase alguna de las ofertas en forma de cesión que tiene de equipos de Segunda. No obstante, aunque no saliese ninguno de los centrales del primer equipo, Tárrega e Iranzo frecuentan las listas de Baraja, por lo que el filial siguiría tanteando esa posición aunque están muy contentos con el papel está ejerciendo Íker Córdoba, central de 2005 firmado este verano del FC Barcelona que ya acumula alguna titularidad las órdenes de Miguel Ángel Angulo. El futuro de Hugo González este invierno también es motivo de siguimiento para el filial, tanto por su participación notoria siempre con el VCF Mestalla como porque ocupa una de sus fichas pese a estar en dinámica de primera plantilla.

Los refuerzos a los que aspira la Academia VCF vendrían para complementar un equipo talentoso que tiene grandes nombres propios, además de los ya citados, que ya saben lo que es participar también con el primer equipo como Martín Tejón, Marco Camus, Javi Navarro o Mario Domínguez. Angulo destacó también el poder formador del Valencia Mestalla, por el que ya empieza a aparecer también David Otorbi (2007) y en el que debutó Álex Panach (2006). El técnico asturiano fue contundente: "Cuando encontremos más estabilidad...". El primer paso será este domingo en el Nou Camp de Morverdre ante el Atlético Saguntino con una cara nueva y el ojo puesto en quién se lleve Baraja a Cartagena.

El Valencia CF disputa la Copa del Rey Juvenil

El mismo domingo, el Juvenil A del Valencia CF disputará los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la UD Las Palmas. Se trata de un encuentro a partido único en que los de Paco Cuenca tendrán que conseguir la victoria para medirse al Deportivo o al Athletic Club en octavos. Los de la Academia VCF, clasificados como mejores quintos, se miden al líder del grupo VI de División de Honor Juvenil al final de la primera vuelta del campeonato.