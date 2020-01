“El Valencia CF tiene que demostrar por qué es el campeón”

Ricardo Arias, embajador del Valencia CF, ha sido el encargado de representar al club de Mestalla en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ha analizado en la web del Valencia CF al rival, la UD Logroñés.

Sensaciones positivas tras el sorteo:

"Me ha encantado el sorteo, me gusta lo que nos ha deparado, una eliminatoria contra la UD Logroñés. Volvemos a Las Gaunas. Hemos podido ver que es un campo grande, que está en buen estado y lo prefiero incluso a otros equipos. Además, te hace recordar viejos tiempos. Salgo satisfecho del sorteo"

Hace diez años del último precedente. La última visita del Valencia CF acabó con un 0-3, doblete de Aduriz y gol de Vicente:

"Es un campo propicio, sí. Hay que guardar el respeto debido a la competición y al equipo al que te enfrentas, pero el Valencia CF es el vigente campeón y está obligado a ir allí a competir y demostrar. Salvando las diferencias y respetando al rival, el Valencia CF tiene que ir allí a por la eliminatoria"

Un partido trampa, el nuevo formato de la Copa no admite relajación ni excesos de confianza:

"El Valencia CF ha sufrido en sus carnes algunas eliminatorias contra equipos de Segunda B, sabemos de qué va esto, nos tenemos que encomendar a la confianza de los jugadores. Si no te lo tomas en serio, vas a sufrir. Es un campo óptimo, se adapta a las posibilidades del Valencia CF. Si quieres llegar lejos tienes que pasar por eliminatorias como esta, cuanto más lejos quieras llegar más lejos te tienes que tomar la competición desde el principio. Salgo satisfecho del sorteo, he visto otros emparejamientos y va a haber otras eliminatorias muy complicadas"

La primera reacción es de prudencia, este equipo viene de eliminar al Cádiz CF y ya han caído equipos de Primera como el Getafe CF.

"Hablamos de seriedad, de responsabilidad, de respeto. El Valencia CF es el campeón y tiene que demostrar por qué es campeón. El equipo tiene que luchar por buscar un hueco otra vez en la gran final. Queremos seguir viviendo ese tipo de momentos. El hambre, la ambición y las ganas de ganar títulos después de haber vivido lo que se vivió durante el partido ante el Barça y la celebración de la Copa están ahí. Queremos volver a vivirlo. Hay que respetar al contrario, no ir relajados porque no hay partido de vuelta y el Logroñés te puede dar una sorpresa. Si sales con todas tus virtudes y con la seriedad que requiere el partido no tienes por qué pasar por dificultades, pero eso lo tienes que demostrar"