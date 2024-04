El Valencia CF no puede con el talento del Betis (1-2)

Ayoze Pérez adelantó este sábado al Betis en la lucha con el Valencia CF por Europa con un doblete que sirvió a los verdiblancos para ganar tras un gran partido de Isco Alarcón pese que Pepelu llegó a empatar de penalti para el conjunto de Mestalla, que cede al equipo andaluz su posición para jugar la previa de la Conference League. A falta de seis jornadas, el Valencia pasa de estar a dos puntos por arriba del Betis a estar uno por debajo de esa séptima plaza que dará acceso a Europa tras ganar el Athletic Club la Copa siempre que el equipo vasco se mantenga entre los seis primeros.



Con las entradas agotadas desde principios de semana y con la mayoría del graderío enrolado en la camiseta blanquinegra después de una iniciativa nacida en redes sociales, el partido comenzó con dos tímidos tiros de Bakambu y Cenk que atraparon Mamardashvili y Rui Silva respectivmente. Una primera toma de contacto para ambos equipos que, con tranquilidad y un juego elaborado entre líneas, trataban de ganar metros y hacerse grandes. El Valencia tuvo las mejores aproximaciones con dos intentonas de chilena de Hugo Duro que no pudo convertir mientras que el Betis comenzó a buscar a Ayoze con la magia de Isco. Y lo encontró. Primero el malagueño filtró un pase para Ayoze, pero Thierry se lanzó al suelo con todo para despejar el balón y Mosquera evitó el córner. Sin embargo, en la siguiente acción, Mosquera no pudo evitar el gol del canario. Guido abrió a la izquierda para Isco, que asistió de primeras con el exterior a un Ayoze recortó a Mosquera y batió a Mamardashvili con un golazo.



Tras el tanto, los valencianistas mantuvieron la calma y trataron de no salirse del partido, pero no sabían cómo contrarrestar el dominio bético. Isco se quedó cerca de poner el 0-2 en el marcador, pero su intento de vaselina se marchó fuera pasada la media hora de partido. El Valencia, que solo hacía que correr tras el balón, tuvo en los últimos minutos la ocasión más peligrosa, y ni tan siquiera tuvo que intervenir Rui Silva. El caos se desató en el área y, tras varios rebotes, Cenk no llegó a rematar por centímetros un balón que se perdió por la línea de fondo.



El Valencia comenzó la segunda parte con el cambio de Sergi Canós por Fran Pérez, pero la situación no cambió y las sensaciones empeoraron. El equipo de Rubén Baraja tenía más el balón, pero las pérdidas, desajustes e imprecisiones eran constantes. El control que le faltaba a los locales era el que tenía su rival con Isco, que seguía haciendo de las suyas. Mamardashvili apareció para rechazar un testarazo de Pezzella tras un córner preciso del malagueño y un gol de Bakambu no subió al marcador porque le arrebató el cuero al meta georgiano cuando lo tenía en las manos. Esta acción pareció hacer ‘clic’ en el Valencia, que sacó garra y -justamente cuando Isco fue sustituido- comenzó a llegar al área.



Tras un córner, Hugo Duro forzó un penalti tras una acción con Miranda y Pepelu no falló con un potente tiro ajustado (m.66). El Valencia estaba en su mejor momento y Rui Silva apareció para palmear a mano cambiada un zurdazo de Peter Federico. Pero la esperanza le duró poco a los valencianistas.



Diez minutos después, Ayoze marcó el segundo para los de Manuel Pellegrini con ayuda de Jesús Vázquez, en quien rebotó el balón y se coló en la portería. El Valencia no paró de intentarlo e incluso rozó el empate con un disparo de Hugo Duro que se marchó desviado, pero no pudo hacerlo y pierde la séptima plaza en favor de su rivl.



- Ficha técnica:



1 - Valencia: Mamardahsvili; Thierry (Foulquier, m.67), Mosquera, Cenk, Jesús Vázquez; Fran Pérez (Canós, m.46), Pepelu, Javi Guerra (Peter Federico, m.63), Diego López (Alberto Marí, m.84); André Almeida (Guillamón, m.67) y Hugo Duro.



2 - Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Chadi Riad, Miranda; Guido Rodríguez, Johnny Cardoso (William, m.89); Fornals, Isco (Fekir, m.59), Ayoze (Abner, m.89); Bakambu (William José, m.76).



Goles: 0-1, m.19: Ayoze. 1-1, m.66: Pepelu (p). 1-2, m.77: Ayoze.



Árbitro: Busquets Ferrer (Comité balear). Amonestó a Pepelu y Guillamón por parte de los locales y a Sabaly, Miranda, Bakambu, Manuel Pellegrini por parte de los visitantes



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 46.371 espectadores. Antes del partido se realizó un minuto de silencio en memoria de los socios abonados con más de cincuenta años de antigüedad Juan Eduardo Bellvis Ortiz y José Más Baixauli, fallecidos recientemente.