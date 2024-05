El Valencia Mestalla certifica la permanencia

El Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo ha conseguido certificar la permanencia en el grupo III de Segunda Federación en la última jornada del campeonato. El filial del Valencia CF ha hecho los deberes y ha conseguido sacar un empate en casa ante el Atlético Saguntino, en un encuentro muy disputado y de gran tensión que ha terminado con el descenso de los romanos por la victoria del Formentera ante el Cerdanyola del Vallés.

De esta forma, el Valencia Mestalla respira tras una temporada de muchos altibajos. Han sido muchas las rachas positivas y negativas que se han ido dando la campaña, lo que no ha facilitado saber hasta el final por qué iba a pelear el filial. Con una mejor segunda vuelta y tramos de competicion impolutos, se llegó a pensar en mirar arriba hacia la promoción de ascenso. "Si hubiesen más jornadas podríamos soñar con la zona alta, pero va a ser difícil, quedan pocos puntos en juego", aseguró Miguel Ángel Angulo hace un mes tras encadenar tres victorias y cinco partidos sin perder de forma consecutiva. No obstante, dos malos partidos ante Terrassa y Alzira, el polémico empate en casa ante el Torrent y la falta de acierto ante el Sant Andreu hicieron que el Valencia Mestalla tuviera que mirar hacia abajo hasta el final.

El filial del Valencia CF ha llevado el peso del partido. El empate les valía pero tenían la consigna de no especular. Antes del cuarto de hora de partido del Formentera marcó el gol que hacía aun mas decisivo el choque del Puchades. Con esa victoria balear, el Saguntino descendía y se vería obligado en algún momento del choque a meter una marcha más. En ese contexto, un gol visitante descendía al Valencia Mestalla. Los de Sagunto arrancaron más atrevidos el segundo acto, pero los che se fueron estirando y pudieron marcar. El Formentera hizo el segundo y ponía más el foco sobre la Ciudad Deportiva de Paterna. El Saguntino atacó a la desesperada, pero el equipo de Angulo llevó a cabo una fantástia labor defensiva para lograr la permanencia.

La temporada del Valencia Mestalla estuvo muy marcada en la primera vuelta por la complicada adaptación de una joven plantilla a la categoría, sumado al constante sube y baja de jugadores al primer equipo. El equipo llegó a estar en descenso en diciembre a cuatro puntos de la salvación. No obstante, Baraja no ha tenido problema en esta segunda vuelta en no completar las convocatorias con 23 jugadores con tal de no perjudicar al filial. Angulo aseguró que esa estabilidad ayudó en la segunda vuelta a dar un paso adelante. La estabilidad y el fantástico rendimiento de Hugo González y Pablo Gozálbez, a los que se les queda pequeña la categoría y cuya aportación ha resultado decisiva en forma de goles, asistencias y fútbol.

Las lesiones de Simón Luca y Borja Calvo fueron también una losa en el primer tramo de competición. El jugador procedente de La Nucia ha caído de pie en Paterna. Entre los motivos diferenciales de la mejoría en la segunda vuelta que ya contamos en COPE (el Mestalla fue el mejor equipo de toda la categoría entre enero y febrero) estuvo también el movimiento en el mercado invernal, con la entrada de jugadores que han dado un salto cualitativo como César Moreno, Álex Serra, Pedro Alemañ o Diego Aznar. Perdió a Tárrega y Yarek y a cambio ha dado un paso al frente Córdoba. También la entrada de Carlos Durà como segundo técnico del equipo. Al mismo tiempo, el paso adelante de jugadores como Martín Tejón, clave en el juego del filial del Valencia CF en la segunda vuelta, han hecho al equipo mucho más competitivo.