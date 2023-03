El Valencia CF "se harta" de los políticos que usan al club "con fines partidistas"

Una entrevista al concejal de Haciendo del Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, concedida a Plaza Deportiva ha hecho saltar las alarmas en el seno del Valencia CF que ha decidio reaccionar con dureza a las sospechas vertidas en torno a futuribles chantajes que pueda llevar a cabo Meriton, como mayor accionista del club, valiéndose de la cita mundialista de 2030 para lograr beneficios con la posible reanudación de las obras del Nou Mestalla.

A través de un escrito de tres páginas, el director corporativo y portavoz del Valencia CF, Javier Solís, ha denunciado la tardanza del Ayuntamiento en contestar a su propuesta de convenio para el Nou Mestalla y lo ha achacado a un “bloqueo político”.

“El Valencia CF ha presentado un proyecto que cumple, no solo con el planteamiento urbanístico, sino también en relación con los hitos y condicionantes solicitados”, ha asegurado.

Primera parte de la respuesta del Valencia CF



“Como todo el mundo sabe, presentamos hace semanas un convenio del que, a día de hoy, 3 de marzo, en el plano político no sabemos aún nada de nada y en el plano técnico se producen avances significativos. No hemos obtenido ningún tipo de respuesta y seguimos a la espera. La sintonía con los técnicos del Ayuntamiento es total, pero cuando la cuestión va más allá de criterios técnicos, siempre nos encontramos con la misma situación de bloqueo político”, ha afirmado.

Solís ha dicho que están “hartos” de que haya “políticos que utilicen en precampaña a una institución como el Valencia CF para fines claramente partidistas".

Además ha asegurado que no pueden retomar las obras porque no se les ha concedido licencia y que tampoco se les ha contestado a la propuesta de convenio que le pasaron al consistorio.

Borja Sanjuán, ante los medios



“Ahora mismo la pelota está en el tejado del Ayuntamiento”, ha afirmado Solís, que ha asegurado que están “por la labor de construir y dialogar”.

“El estadio es muy importante para el club y para la ciudad y poder albergar un partido del Mundial es un hito muy positivo. Es algo bueno para todos y estamos trabajando para ello, pero para el club lo más importante es construir el estadio, que será un referente, de Categoría 1 según los criterios FIFA, y del que nuestros aficionados estarán orgullosos. Esa es la prioridad del Valencia CF”, ha señalado.

“La capacidad de albergar un partido del Mundial, además, es algo que no depende exclusivamente del Valencia CF, sino de los esfuerzos de toda la ciudad, de si el Ayuntamiento tiene suficiente infraestructura, hoteles, etc. No vale culpar al Valencia CF si la ciudad fracasa en su propuesta”, apuntó Solís que subrayó que “nunca” han usado ni usarán esa cita de 2030 como chantaje.