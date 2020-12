El Valencia exhibe pundonor en el Camp Nou

El partido pudo durar 45 minutos. En ese tiempo pasó de todo. Un Valencia sometido y agazapado al principio. Despertó cuando se dio cuenta que este Barça no es el Barça de siempre, ni de lejos. Atrás los cules son vulnerables. A veces, rozando el esperpento defensivo. Y eso que en el banquillo se sienta un entrenador que fue el máximo exponente defensivo de un campeón de Europa.

Guedes avisó a los dos minutos con un disparo cruzado. El portugués salió en versión atrevido, pero también chupón.

Guedes completó un gran partido

Pensó que el Barça era el Terrassa. Se agradece que lo intente y que se muestre vertical. Para entonces, los valencianistas ya habían adelantado diez metros la línea de presión y Cheryshev se convirtió en el ladrón que lo robaba todo.

Yunus y Gayà la tuvieron en sus botas en el minuto 25. Los dos tuvieron remate en área sin apenas oposición del rival. Esta vez los defensores de la acción fueron Maxi y Cheryshev. El uruguayo molestó a Musah, el ruso al capitán. La jugada tonta de la semana.

El dominio se traducia en peligro y Carlos Soler lo probó desde la frontal con un tirazo que provocó la palomita de Ter Stegen. Lástima que el guardameta alemán no participase de la verbena culé.

El Valencia lo merecía y recogió su recompensa. Pizarra perfectamente de Gracia perfectamente ejecutada. Saque de esquina de Soler, Maxi arrastra al segundo palo y hace pantalla para que Diakhaby haga un desmarque perfecto al primero. A todo se une que los de Koeman han activado el ‘modo caraja’ y el central remata solo en área pequeña. El cabezazo es de nueve. Inapelable.

Como todo pasaba en la primera parte, hubo hasta una lesión, una más. Yunus se va por un problema muscular y sale Álex Blanco que se ganó en la copa ser el primer relevo por delante de Jason o Sobrino.

Diaby inauguró el marcador

Con el 45 cumplido, llegó la guinda a una primera parte completa en aciertos y despropósitos. Maxi tuvo el segundo en un remate de cabeza en área pequeña a bocajarro tras un centro espectacular de Cheryshev. Ter Stegen llegó al rescate, aunque, es cierto que el remate le salió un pelín centrado al uruguayo.

Del 0-2, al empate. Pasando por un penalti de risa que todavía a esta hora, el canario Hernández Hernández no acertaría a explicar el porqué de señalarlo. Gayá pugna con Griezmann dentro del área. El lateral hace mención de agarrar por los hombros al delantero francés, pero rectifica a tiempo y echa los brazos atrás. Insuficiente para que Antoine se vaya al suelo sabiendo que no llega a la pelota. El despropósito se completa con la roja al de Pedreguer. El VAR no podía permitir tanta injusticia y lo deja a medias. El canario va a verlo a la pantalla y rectifica. Le quita la roja, lo deja en amarilla, pero mantiene el penalti. Lo tira Messi, paradón de Jaume, pero el rechace lo gana el Barça en dos ocasiones para el remate final de cabeza en línea de gol para empujarla a la red.

Sobre la campana, la falta de concentración defensiva del Valencia les penaliza con un empate al descanso que no mereció el Barcelona.

La reanudación arrancó con una cabalgada de Guedes que la pone perfecta atrás a Cheryshev. El ruso la vio tan fácil que golpeó tímido con el interior de la bota. Flojo y desviado.

Perdonó y lo aprovecharon los azulgranas. Maxi pierde el balón en la salida y luego muy cándida la defensa valencianista defendiendo con la mirada un par de botes de la pelota en área grande. Araujo aprovecha la indecisión ché para rematar a media tijera batiendo a Jaume.

La entrada del holandés De Jong dio otra velocidad al juego del Barça. El gol, además, hizo mucho daño a un Valencia que había opositado al menos a puntuar en el Camp Nou hasta ese momento.

El regreso del capitán fue clave

Por eso no se arrugó. Creyó. Empujado por el alma de su capitán. Contra que inicia Gayá en campo propio. La entrega a Guedes que frota la lámpara con uno de esos pases que solo saben hacer los jugadores con innato talento. Exterior para dejar en línea de fondo a Gayá que hace un escorzo para centrar a la zona de peligro donde emerge con movimiento de delantero puro, la figura de Maxi Gómez. Se adelanta a Mingueza y mete la bota para igualar el marcador del Camp Nou. El uruguayo no veía puerta desde el mes de septiembre. Rompe el mal fario en el escenario perfecto.

Coutinho en el 78 la tuvo en sus botas con un balón cruzado que busca el palo largo. A continuación, Koeman lo saca del campo. Saca un central. Una decisión polémica en can barça, una jornada más. Desde entonces, el partido se volvió loco. Faltaban piernas y oxígeno. También el famoso fondo de armario.

En la locura del partido, hay que destacar la figura de Jaume Domenech. El de Almenara, paró todo lo que fue entre los tres palos.

La penúltima acción del partido tuvo a Diakhaby buscando el remate a un centro lateral de Manu Vallejo. Es la prueba de que el Valencia de Gracia no se arrugó y no le perdió la cara al partido.

Guedes completó su mejor partido desde hace mucho, casi ni lo recordamos. Gayà demuestra en su regreso que es el alma del equipo. Mientras, el Camp Nou volvió a ratificar lo que se espera de la temporada de este Valencia. Una montaña rusa donde es capaz de ganar al Real Madrid, empatar en Anoeta y ante el Barça y permitirse partidos bochornosos la jornada siguiente.

FC Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Mingueza, Jordi Alba, Busquets (De Jong), Pedri, Coutinho (Pjanic), Messi, Griezmann (Trincao) y Braithwaite.

Valencia CF: Jaume, Wass, Gayá, Paulista, Diakhaby, Racic, Soler, Yunus (Alex Blanco), Cheryshev (Kangin), Guedes (Vallejo) y Maxi.

Arbitro: Hernández Hernández (colegio canario)

VAR: González González (colegio castellano-leonés)