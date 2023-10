Valencia Basket tiene la mejor defensa de la ACB

Pasadas cinco jornadas de la liga ACB, el Valencia Basket ostenta la mejor defensa del campeonato. En esos cinco partidos sólo ha encajado 389 puntos, una media de 77'8. Una estadística que radiografía el nuevo perfil del equipo de Álex Mumbrú y que quedó plasmado ayer en una vez más en Lugo ante el Breogán en la victoria por 59 a 61.

Los gallegos sufrieron su peor tarde en ataque del curso y no fue casualidad, porque los valencianos ya le han apagado las luces a todo un Mónaco, reduciendo su caudal ofensivo a 65 puntos. La reestructuración de la plantilla este verano iba encaminado a enmendar los errores de la decepcionante 22/23, en la que el equipo no aguantó el ritmo de combinar Euroliga y ACB.

La confianza en Alex Mumbrú para seguir al frente del proyecto y la llegada de Luis Arbalejo a la dirección deportiva llevaron a cabo un cambio de ciclo y de caras profundo. Se marcharon iconos como Bojan Dubljevic y Sam Van Rossom, jugadores importantes como Klemen Prepelic, Jasiel Rivero o James Webb, y otros más secundarios como Jonah Radebaugh, Shannon Evans o Kyle Alexander.

Buba Touré es el segundo mejor taponador de la ACB





Se fichó mucho músculo, Damien Inglish, Semi Ojeleye y Buba Touré. Talento y experiencia como Brandon Davies y Stejan Jovic. Centímetros con puntería con Nate Reuvers y puntos con Kassius Robertson, máximo anotador de la pasada ACB. Ahora falta cohesionarlos y conseguir lo que más se echó de menos el año pasado, la química.

Desde el club se habló con Mumbrú, se reforzó su cuerpo técnico con Xavi Albert, entrenador del filial con una alta valoración de Enric Carbonell, el director general. También Pau Alcácer dejó el equipo femenino, donde había sido pieza clave de los éxitos al lado de Rubén Burgos, para ser el preparador físico del masculino. Ahora la pelota estaba en el tejado del entrenador.

Después de una pretemporada enseñando un nuevo camino, una vocación más defensiva, el estreno ACB encendió las alarmas. Derrota en la Fonteta ante Bàsquet Girona por 85 a 89. La afición cansada tuvo la impresión de ver lo mismo que le desconectó del equipo la capaña anterior y despidió a los suyos con pitos. Todas las miradas se fueron hacia Mumbrú.

Alex Mumbrú está construyendo sobre la mentalidad defensiva





"Claro que me gustaría que el equipo masculino se pareciera al femenino en su forma de jugar y espero que lo consigamos", comentó Carbonell poco después de la derrota ante los catalanes. Llegaban dos salidas complicadas y en las estructuras de la Fonteta se sintió cierta presión, pero el equipo respondió consiguiendo dos valiosas victorias en Tenerife (86 a 94) y en Málaga (76 a 82).

Desde Tenerife, el Valencia Basket no ha vuelto a condeceder al rival 80 puntos. 65 al Mónaco, 79 al Obradoiro, 74 a Fenerbahce y 59 ayer al Breogán. La defensa ha sustentado al equipo incluso en días grises en ataque como ayer en el que no estás acertado en ataque. De hecho, los taronja no sólo son el equipo que menos puntos encaja en la ACB, sino que también són el segundo mejor taponador (aquí es vital la presencia de Touré con 4'4 gorros por encuentro) y el tercero en recuperaciones.

Con quintetos con 4 grandes (Jones, Puerto, Claver, Inglis y Touré) está juntando muchos centímetros y músculo, cambiando en los bloqueos sin resentirse y cerrando los caminos al aro a sus rivales, sin importar que sean transatlánticos del baloncesto europeo como Mónaco o Fenerbahce. Este es el nuevo sello del equipo, muy lejos de la fragilidad del juego del anterior curso. A pesar de las lesiones de jugadores importantes como Ojeleye, Jovic o Harper, ayer fue capaz de sobrevivir al intenso juego de los de Mrsic y enganchar la sexta victoria consecutiva, cuarta en ACB.