Valencia Basket somete a Fenerbache (77 a 74) con físico y mentalidad

El Valencia Basket aprendió la temporada pasada que sin defensa era complicado pasear por Europa con cierta solvencia y construyó una plantilla para no repetir el error. Si en el debut europeo los valencianos fueron capaces de dejar al potente Mónaco en sólo 65 puntos anotados, hoy el Fenerbache se ha ido de la Fonteta con la misma sensación de incomodidad.

Los de Álex Mumbrú han salido muy concentrados e intensos a poner un listón de contactos alto ante un equipo que venía de ganar en la prórroga y con cinco jugadores en diez o más puntos anotados. Dificultar ese baloncesto coral era el gran objetivo y se ha conseguido en los primeros diez minutos, permitiendo tan sólo nueve puntos. Nueve. Un auténtico infierno para los turcos (22 a 9).

Itoudis había advertido en la previa del poderío en el rebote ofensivo de los taronja pero ni así han sido capaces de contener a los locales.Y encima, varios jugadores importantes se han ido al banco con problemas de faltas (Motley, Sestina o Calathes). Estaba fuera de ritmo Fenerbache. Ha sido la entrada de Guduric i unos buenos minutos de Madar los que han dado un poco de luz en ataque a su equipo.

Pero Valencia Basket ha seguido disfrutando de la defensa, de sentirse el más fuerte del patio, que cuando tienes en la otra clase a Fenerbache no parece sencillo. Un triple de Nate Reuvers ha puesto el partido en un punto en el que parecía romperse (36 a 21). Pero no. Madarha anotado un par de canastas de carácter y ha desbloqueado a jugadores que estaban desparecidos, como Tyler Dorsey. Sus puntos y una mejora defensiva han reducido el margen a sólo seis de diferencia al descanso (39 a 33).

Fenerbache estaba en partido y Dorsey había cogido ya temperatura. Dos triples suyos y otro del ex jugador del Barcelona Sanli han puesto un inquietante 45 a 45. ¿Cómo reaccionaría Valencia Basket ante esa nueva coyuntura? Pues con defensa y Brandon Davies para volver a poner una distancia de seguridad (51 a 45), y cerrar el tercer cuarto cinco por delante (58 a 53).

El último cuarto ha empezado con un buen parcial valenciano para establecer un más diez (63 a 53), pero una discutida antideportiva a Ojeleye y una técnica a Mumbrú han devuelto a Fenerbache al encuentro, incluso le han llegado a poner dos veces un punto arriba (67 a 68 a 3:23 del final). Ni ante ese escenario ha temblado Valencia Basket. Una canasta con tiro adicional de Damien Inglish y una suspensión elegante de Davies han devuelto el mando a los taronja. Las pulsaciones ya estaban disparadas.

En el último minuto ha aparecido la clase de Jones para alargar su brazo izquierdo y anotar una canasta que parecía definitiva (74 a 71) con 19 segundos por jugarse. Fenerbache ha preferido acercarse y no buscar el triple. Bandeja de Wilbekin sobre Davies. 74 a 73 y 12 segundos. En un final loco, con una técnica a Dorsey y una pérdida de Valencia Basket, Wilbekin ha podido forzar la prórroga en un último tiro, pero su forzado lanzamiento desde casi medio campo no ha entrada y la Fonteta ha explotado de alivio y de orgullo. Este equipo trabaja y conecta con su gente. Quinta victoria consecutiva entre ACB y Euroliga. Domingo próxima cita, en Lugo, contra el Breogán, probablemente sin Jovic que se ha lastimado la cadera contra los turcos y no ha podido ayudar en la segunda parte.