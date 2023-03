El único sin duelos directos antes de la Cremà

El Valencia CF se mide el próximo sábado a Club Atlético Osasuna en Mestalla, la primera de las dos citas que tiene antes del parón de selecciones. La otra será en el Metropolitano ante el Atlético Madrid, unas horas antes de la Nit del Foc el día 18 de marzo. Una doble cita en la que urge ganar, ya que los de Mestalla ocupan en estos momentos la penúltima plaza de LaLiga, a dos puntos de la salvación. El tercero -el Atleti- y el octavo -Osasuna- no parecen los rivales más propicios para revivir. No obstante, el Valencia CF es el único conjunto de los últimos nueve clasificados que no se mide a ningún rival directo antes de irse al parón de selecciones.

La UD Almería, también en descenso, visita al Sevilla y recibe al Cádiz. Los hispalenses también visitan Getafe, mientras que los gaditanos reciben al cuadro azulón esta misma semana. Estos cuatro equipos, los más inmediatos por encima del Valencia CF, se batirán en duelo entre ellos y se quitarán puntos, escenario que puede beneficiar al equipo de Mestalla. Un poco más arriba, el Valladolid viaja a Elche y recibe en el José Zorrilla al Athletic Club. El Espanyol va este fin de semana al Bernabéu y recibirá al Celta, que antes de ir a Cornellà recibe en casa la visita del Rayo Vallecano.

Dos últimas victorias ante Betis y Real SociedadFoto: LaLiga





Este escenario tiene diferentes lecturas si atendemos al nivel de los rivales y a las necesidades del Valencia CF. Los che no están muy cómodos últimamente contra rivales directos (10 de 24 puntos esta temporada) y las dos últimas victorias en LaLiga, la Real Sociedad y el Betis, nada tienen que ver con equipos que peleen por la zona baja. Que los de Baraja saquen buenos resultados antes de Fallas y los rivales no lo hagan no solucionaría la situación blanquinegra en la tabla, pero puede ayudar a ver el panorama distinto en las dos semanas sin fútbol en que juegan los combinados nacionales.

A cambio, el hecho de no jugar ante equipos de la zona baja puede tener el efecto inverso si el Valencia CF no saca buenos resultados ante Osasuna y Atlético de Madrid. Además de la dificultad de los rivales, de no sumar ante ellos, el efecto de los duelos directos puede ser hasta peor que si no los hubiera, ya que implica que al menos un equipo sume puntos seguro en la clasificación, lo que podría hundir más al Valecia CF.

Pese al ambiente fallero en las calles y el olor a pólvora en cada esquina, el cuadro blanquinegro afronta estos dos choques lejos del clima festivo y con la necesidad de dar un paso adelante que le sirva para sacar ventaja antes sus rivales directos por la salvación.