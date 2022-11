Una polémica decisión del árbitro deja al Levante UD con un punto

El VAR protagonizó el estreno de Fran Justo con el Lugo ante el Levante, primero, al quitarle la victoria con un penalti que convirtió Campaña y, después, en el descuento, para evitarle la derrota al anular un tanto de Iborra.



De la lluvia se pasó al sol, en la meteorología y en lo metafórico para el Lugo, cuando Sebas Moyano, a los doce minutos, presionó un balón en el área del conjunto valenciano y provocó un mal despeje de Son que interceptó el hispano-boliviano Cuéllar para asistir a su compañero de equipo en una jugada que acabó con un golazo por la escuadra del palo corto con un potente derechazo.

El colegiado García Verdura fue muy protestado por el bando levantinista





Regresó el agua y también el VAR, que últimamente acompaña al Lugo para amargarle. Revisó una mano de Xavi Torres que no había percibido el árbitro, pero que protestaron los granotas, y acabó castigándola con un penalti que transformó Campaña pasada la media hora de juego. El Lugo se levantó con un disparo con la zurda de Zé Ricardo que despejó Cárdenas a córner y segundos después se lesionó Soldado, que estaba apercibido y vio amarilla tras ofenderse por algún comentario que escuchó.



El Levante hundió a su rival en campo propio en el inicio del segundo tiempo, en el que Campaña intentó un gol olímpico que tuvo la respuesta, en otro saque de esquina, del Lugo con un remate forzado de Chris Ramos que no cogió portería.



El Lugo dio un paso adelante el último cuarto de hora, pidió penalti por un manotazo de Bouldini a Alberto Rodríguez en un córner y se quedó sin fuerzas Chris Ramos en un contraataque antes del descuento, en el que De Frutos, a centro de Son, cabeceó fuera para el Levante. El partido tuvo otra acción polémica a los 93 minutos, cuando en una falta lateral la fe de Iborra le dio el gol del triunfo al Levante, pero el VAR la revisó por una mano de Rober Pier que el árbitro consideró voluntaria y el tanto no subió al marcador en un partido en el que Bouldini tuvo que ser atendido tras un choque cabeza con cabeza con Xavi Torres.

Campaña marcó de penalti el 1-1









-Ficha técnica:



1-Lugo: Whalley; Loureiro, Xavi Torres, Alberto Rodríguez, Zé Ricardo; Juanpe, Clavería, El Hacen (Carbó, m.65); Cuéllar (Manu Barreiro, m.73), Chris Ramos (Baena, m.99) y Sebas Moyano (Lebedenko, m.99).



1-Levante: Cárdenas; Son, Rober Pier, Rubén Vezo, Álex Muñoz; Campaña (Brugué, m.84), Iborra, Pepelu (Pablo Martínez, m.68); Joni Montiel (Cantero, m.68), Soldado (Bouldini, m.43) y De Frutos.



Goles: 1-0, M.12: Sebas Moyano. 1-1, M.34: Campaña, de penalti.



Árbitro: García Verdura, del Comité Catalán. Mostró amarilla a Chris Ramos (m.20), Cuéllar (m.36) y Clavería (m.93), del Lugo; y a Soldado (m.42). Cantero (m.81) y Rober Pier (m.89), del Levante. Expulsó con roja directa a Calleja, entrenador del Levante (m.98).



Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Anxo Carro ante 2.237 espectadores.