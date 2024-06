Tito, en el vigésimo aniversario del ascenso del Levante UD: “Os voy a contar algo…”

Tito fue uno de los artífices del ascenso del Levante UD en Xerez hace 20 años y este miércoles 5 de junio de 2024 en Deportes COPE Valencia ha recordado aquella gesta, que puso punto y final a casi 40 años sin pisar Primera División:

“Te da mucha alegría escuchar todo esto. Disfruté el décimo aniversario y te vienen muchos recuerdos y todos muy alegres. Echas la vista atrás y va a estar en la historia de todos los que tuvimos algo de protagonismo. Os voy a contar algo que sabíamos y que nos había transmitido el club: era casi una obligación ascender, era prioritario. Yo había subido con el Real Murcia la temporada anterior y me generó mucha alegría pero me cambió la vida cuando me ofrece el Levante UD un contrato. Soy habitante de València, mis hijos se han criado allí y luego fui director deportivo del Levante UD. Hay que poner en valor ese ascenso, tienes que tener un buen equipo, un grupo a nivel ‘top’. Si te cae alguno de los jugadores o alguno no está comprometido el objetivo pierde posibilidades. Lo celebramos una barbaridad pero éramos conscientes de que se nos había fichado para conseguir el ascenso”.

El técnico Preciado, fallecido en 2012, fue el líder del Levante del ascenso en 2004