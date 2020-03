Stop a las obras en el Ciutat de València

Otro revés, y ya son varios, a la reforma del estadio Ciutat de València. La ampliación en las medidas de confinamiento decretadas este pasado fin de semana por el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha obligado al Levante UD a detener las obras que desde hace algunas semanas desarrolla en el estadio Ciutat de València. Según han explicado a Deportes COPE Valencia fuentes del club que preside Quico Catalán, está previsto que en los próximos días se estudie el nuevo plan para ejecutar la instalación de la nueva cubierta en el estadio y que debería estar finalizada el próximo mes de septiembre.

El Ciutat, en plenas obrasFoto: Levante-EMV

El Levante UD había diseñado una estrategia para retirar la actual cubierta durante estos días y disputar algunos partidos del tramo final de LaLiga sin techo en su tribuna principal, pero la interrupción en la competición por la crisis sanitaria y las nuevas medidas adaptadas por el Gobierno han provocado que el club valenciano deba evaluar un nuevo plan. La entidad que preside Quico Catalán había solicitado a LaLiga empezar la temporada 2020-21 como visitante en las tres o cuatro primeras jornadas para tener tiempo durante el verano para instalar su nueva cubierta en una primera fase de la remodelación del estadio Ciutat de València que tendría un coste de unos diecisiete millones de euros.

Además, el Levante UD está pendiente de saber cómo le puede afectar la reanudación o no de LaLiga y, sobre todo, la pérdida económica que puede suponer el hecho de que los ingresos de televisión no sean los mismos. El club de Orriols tiene presupuestados unos ingresos por TV de unos 51 millones de euros y, según viene contando la Cadena COPE, todavía faltaría por cobrar a todos los clubes un 25 por ciento, ya que LaLiga ha adelantado ya parte del dinero pendiente. Además, el hecho de que no se retransmitan los partidos también perjudicará a la hora de ingresar el dinero de patrocinio (Betway en el caso del Levante UD). El club tiene presupuestado 2,5 millones de euros en una partida (publicidad) y 4M (comercialización).

El Levante UD también debe afrontar próximamente cómo pagar a sus futbolistas en el caso de que LaLiga no se reanude o se demore el inicio de la misma. El club valenciano tiene un gasto de 40,2 millones de euros en su plantilla y 5,3 en gasto de personal no deportivo. Aitor Fernández, en declaraciones a EFE, explicó este fin de semana que la plantilla está dispuesta a sentarse a negociar con el club valenciano, aunque dijo que todavía no han recibido la llamada del presidente Quico Catalán.