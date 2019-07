"Si seguimos hablando, es por algo. Siempre he querido estar aquí"

La jornada de este martes se antoja clave para conocer el futuro de Mateu Alemany y Marcelino García Toral en el Valencia CF. El día ha arrancado con una reunión en la ciudad deportiva. El presidente Anil Murthy ha acudido a Paterna para verse cara a cara con el entrenador asturiano y los futbolistas. Después, Murthy se reunirá en la sede del club con Alemany.

El director general del Valencia, Mateu Alemany, señaló a su salida del club este lunes, tras casi cinco horas reunidos con el presidente Anil Murthy para tratar su continuidad en la entidad, que es positivo que haya habido un diálogo para buscar soluciones y apuntó que mañana martes volverán a reunirse.

"Es positivo que haya diálogo, que se hablen las cosas y que se busquen soluciones cuando hay problemas, pero se tienen que solucionar", apuntó.

Las discrepancias entre Alemany y el accionista mayoritario del club, Peter Lim, en la gestión deportiva del club, se hicieron públicas en la noche del domingo y todo apuntaba a una destitución del director general, aunque tras la reunión de hoy no se ha tomado una decisión definitiva y mañana se reanudará.

El ejecutivo, que aseguró que "siempre me he visto en el Valencia, siempre he querido siempre estar aquí", apuntó que el talante de la propiedad del Valencia "no es diferente, creo que ellos piensan igual que yo, lo mejor para el club, en esa visión debemos buscar puntos de coincidencia".

Cuando se le preguntó si cree que en el caso de que finalmente sea destituido de su cargo el entrenador Marcelino García Toral podría presentar su dimisión señaló que "espero que no, espero que Marcelino se quede".