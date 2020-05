El rugby valenciano se lo jugará en el campo

La Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana (FRCV) ha anunciado este que decidirá los campeonatos territoriales a partido único, cuando las autoridades sanitarias lo permitan, y proclamará así los campeones de cada grupo y los equipos que ascienden y descienden de categoría.

La Junta directiva de la FRCV explicó en un comunicado que ha decidido que resolverá sus competiciones en “el terreno de juego cuando exista seguridad para que se puedan disputar los enfrentamientos sin riesgos” y que entienden que se deben jugar sólo los partidos estrictamente necesarios para la finalización de los campeonatos. De este modo, la FRCV anunció que apuesta por la celebración de un partido único en campo del mejor clasificado siendo el ganador de este choque el campeón de liga y que éste obtendría los derechos derivados de dicho título.

Las promociones de ascensos y descensos se resolverán también a partido único en las categorías de Primera, Segunda y Tercera territorial masculina y femenina, así como en la categoría de sub 18 rendimiento, y la FRCV publicó los enfrentamientos previstos para todas las eliminatorias.

Mientras, Les Abelles criticó la decisión de la Federación Española de Rugby (FER) de dar por concluida la temporada e impedir así que su equipo femenino luche por subir a División de Honor A y explicó que valorará su continuidad en la Comisión Delegada por entender que el organismo federativo ha cedido a “presiones orquestadas por terceros”.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Les Abelles mostró su “absoluta disconformidad” por el cambio de decisión de la FER, ya que el equipo femenino no podrá disputar la promoción de ascenso cuando ya estaba clasificado apenas unos días después de anunciar que sí que se jugarían las eliminatorias para subir a División de Honor A.

“Consideramos que la FER ha cedido a la presión mediática orquestada por ciertos agentes que no obtuvieron el beneficio esperado con la decisión original del 30 de abril. Hay que ser firmes en las decisiones, y la FER y la comisión delegada en su conjunto no lo ha sido y no ha sido capaz de explicar los motivos por los que se tomaron las decisiones el pasado 30 de abril”, indicó en el escrito.