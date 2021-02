Roger en COPE: “Tenía unas ganas de explotar y llorar increíbles”

Cómo ha pasado la noche

“Bueno, costó un poco dormir pero la verdad es que he descansado bien. Pensé que me costaría más pero no fue así”

¿Fue el gol más importante de su carrera?

“Sí, súper importante. Si no es el mejor, uno de los dos mejores. Sobre todo, uno de los más especiales el primero que metes en Primera División. Pero el de ayer, por lo que supuso, es un gol importantísimo”.

Duarte levanta a Roger, autor del gol del triunfo

Qué le parece escuchar un gol suyo en la radio

“Es bonito escucharlo. Se te ponen los pelos de punta revivir este momento así”.

La celebración

“La verdad es que no pude celebrarlo mucho. Se me tiraron todos encima. No soy de expresar mucho mis emociones pero por dentro tenía unas ganas de explotar y llorar increíbles. Sabía lo que significaba ese gol y para mí es algo muy bonito e increíble y no lo voy a olvidar nunca”.

Qué supuso para el vestuario

“Nosotros éramos conscientes del partido que era, de lo que podía suponer. Podíamos hacer historia y así lo preparamos. El míster en la charla nos dijo que disfrutáramos, que nos habíamos ganado el derecho a soñar, el haber llegado hasta donde estábamos era un gran premio y conseguir esas semifinales mucho más. Ayer había mucha gente llorando, es algo histórico, que se va a recordar siempre y muy bonito. Ojalá sigamos adelante, pero para todos llegar hasta aquí es un logro increíble”.

Inmensa alegría granota tras el gol

La alineación

“Al final somos un equipo en el que puede participar cualquiera. Los once que eligió el míster fueron prácticamente los que nos habían llevado hasta cuartos. Confianza ciega en ellos, no hubo ninguna duda. La gente que sale del banquillo siempre aporta y el partido es muy largo. El míster acertó y así se vio”.

Reivindicación personal

“En el Levante ya no tengo esa sensación. Llevo tres temporadas haciendo buenos números. Quizás ese reconocimiento fuera del Levante cuesta un poco más, quizás porque estoy donde estoy. Si estuviera en otro equipo, más valorado, se hablaría más de mí, pero tanto a mí o a Morales o a otros jugadores que están haciendo un buen año, para destacar, que se escuche nuestro nombre más allá de València es un poco más difícil”.

Defina el gol

“Es verdad que esta temporada me estoy destapando un poco más en esas facetas. Estoy trabajando con el cuerpo técnico para ser un Roger más completo. La bajo, prolongo para Morales, llego al área, anticipo a Trigueros y la pongo donde no llega Rulli. Es un gol muy completo y muy bonito”.

¿Renovó pronto?

“Nunca se sabe. Después de haberme roto dos rodillas, prefiero tener pájaro en mano y que luego pase lo que quiera. Más que una renovación fue una mejora por rendimiento y no me preocupa”.

Morales, ¿seguirá asistiéndole?

“Este año sí, o eso espero. El año que viene pues ojalá que también. Está el debate sobre la mesa de si continúa el ‘Moro’ o no, yo ya he dicho muchas veces que a mí me encantaría. Pero no son cosas que a mí me competan. Es entre él y el club y él decidirá lo que es mejor para él”.

Rival para semifinales

“Llegar a una final sería increíble. No te voy a mentir: el Barça no lo quiero ver, si no es en la final y si puede ser uno de los otros, mejor”.