La renovación de Jesús Vázquez avanza: buena sintonía

El Valencia CF y Jesús Vázquez están en buena sintonía para poder ampliar el contrato del canterano, tal y como hemos avanzado en Deportes COPE Valencia. Ya son varias las semenas en que las partes se encuentran en conversaciones para extender un contrato que termina en 2025. Antes incluso de que Gayà tuviera que pasar por quirófano, algo que entrega a Jesús la posibilidad de competir como titular los primeros meses de Liga. Según los primeros pronósticos con el capitán, será hasta octubre cuando el lateral zurdo de la generación 2003 tenga la oportunidad de arrancar de inicio.

De cara a ese tramo y también al futuro del jugador en el club, Rubén Baraja le ha trasladado en las últimas semanas a Jesús Vázquez su total confianza para que dé el paso definitivo y encuentre su mejor nivel en la élite. El lateral ya venía mostrando una gran versión de sí mismo y encontrándose más cómodo en los últimos partidos de LaLiga que disputó antes de sufrir una rotura en el aductor que le hizo perderse el tramo final. Pese a notar dolor, el jugador intentó seguir jugando sin saber que se trataba de una rotura el día del Deportivo Alavés. Quería demostrar y aportar su granito de arena al equipo después de un año duro para él, que empezó con el trastorno neuromotor que le hizo dudar sobre su continuidad en el deporte de élite.

Superada esa temporada busca pasar página y afrontar el nuevo año con la ambición de enseñar todo el talento que vimos crecer en la Ciudad Deportiva de Paterna. El equipo se marchó de vacaciones pero Jesús ha continuado yendo a las instalaciones del primer equipo a recuperarse al 100% de la lesión y trabaja a diario con el objetivo de llegar a tope fisicamente a la pretemporada. Un nuevo año con nuevas metas y nuevas ilusiones.

Este nuevo año sería su último de contrato de no ser porque las partes no están lejos de alcanzar un acuerdo. La parcela económica no será un escollo a la hora de terminar de culminar un acuerdo que, eso sí, todavía no está cerrado en su totalidad. Se habla de un contrato de corta de duración, con el que Jesús Vázquez intentaría dar un paso más en el club de su vida. Ese al que llegó con apenas seis años. Antes, el Valencia CF debe dejar resuelta la renovación de Rubén Baraja previamente a que el técnico se marche de vacaciones. Tras las vacaciones volverá el equipo a entrenar y en agosto hay unos JJOO para los que la RFEF ha seguido de cerca Jesús, como apuntamos el pasado 15 de febrero.