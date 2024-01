Peter González sigue siendo el preferido

El Real Madrid ya conoce la intención del Valencia CF de incorporar a Peter González en este mercado invernal. Tal y como hemos avanzado en Deportes COPE Valencia, los de Mestalla ya le han hecho saber al conjunto blanco la pretensión de sumar al futbolista dominicano, también conocido bajo el nombre de Peter Federico, en calidad de cedido este mes de enero. Las condiciones en las que se mueve ahora la operación incluirían una opción de compra no obligatoria por un porcentaje del extremo, fórmula que suele emplear el Real Madrid con otros futbolistas de su cantera.

Su llegada estaría avalada por Rubén Baraja. El técnico che considera que Peter González puede sumar en una demarcación, muy debilitada en la primera plantilla, ya que le valdría en ambas bandas. El 16 de noviembre desvelamos el interés de los de Mestalla en firmar al atacante. El Valencia CF ya quiso firmarlo para el equipo de Baraja el pasado verano, pero Raúl González decidió mantenerlo en el Real Madrid Castilla, con el que suma 844 minutos en 18 partidos esta temporada.





El conjunto che todavía tiene que aligerar la masa salarial de la plantilla para poder incorporar futbolistas en este mercado invernal. Una situación que, en palabras del director corporativo del club, Javier Solís, no ha cambiado. “Nuestra situación económica es la que es y no ha cambiado. Habrá que esperar hasta el último momento para ver si podemos reforzar la plantilla”. Como contamos en COPE, Cenk y Gabriel Paulista están en el escaparate para abandonar la entidad de Mestalla. El turco tiene intereses de varios clubes en Italia y Turquía, pero hasta el momento no ha trasladado su voluntad de salir. Esta semana, tras jugar Yarek por delante de él en Cádiz y con dos partidos por delante, puede ser clave para decidir su futuro.

El extremo nacido en 2002, que cumplirá 22 años en julio, ha participado en todos los partidos del filial madridista salvo uno. No obstante, en los últimos tres encuentros ha perdido la titularidad y ha jugado 12', 20' y 16' minutos ante Intercity, Córdoba e Ibiza respectivamente en el grupo I de Primera RFEF. Hasta ahora suma dos tantos y dos asistencias en lo que va de temporada. Se trata de un extremo zurdo que puede actuar tanto a pierna natural como a banda cambiada.

Hace dos temporadas, Peter González tuvo la opción de debutar en LaLiga a las órdenes de Ancelotti en San Mamés. Completó un total de 24 minutos en tres partidos en Primera División.