Rafa Mir desvela la verdad sobre su llegada a Valencia

El de Rafa Mir ha sido el culebrón de los últimos tres mercados del Valencia. En esta ventana estival se ha cerrado este capítulo de negociaciones, declaraciones y tensión con la llegada del delantero murciano al club 'che' en calidad de cedido.

Mir hizo, desde el primer momento, todo lo que estuvo en su mano para volver a la que fue su casa. Las diferencias entre Corona y Víctor Orta, con declaraciones cruzadas, llegaron a forzar que el delantero se presentase en las oficinas del Ramón Sánchez Pizjuán para resolver su salida del Sevilla.

Ahora, ya asentado en Valencia, y como anunció que haría el día de su presentación, ha hablado sobre su salida del club hispalense y lo ha hecho para las cámaras de DAZN, en un documental de unos quince minutos de duración, que incluye declaraciones del jugador, conversaciones con familia y amigos y, por supuesto, el cruce de palabras entre directores deportivos.

Una etapa se cierra cuando se conocen todos los capítulos.

Gracias @DAZN_ES por interesarse en contar lo sucedido durante los últimos meses ???? https://t.co/L1QIEwEB4H — Rafa Mir (@RafaMir33) July 22, 2024

Mir asegura que él instó al Sevilla a llamar al Valencia para pedir disculpas por haber cambiado las condiciones de la negociación, y que él comprende que el Valencia se retirase de la puja porque “a la palabra no se le puede faltar”.

El delantero asegura que “el Valencia puso todo de su parte” y que su operación, al igual que lo sucedido con Sergio Ramos y Jesús Navas, “es una clara muestra de cómo funciona el Sevilla”.

Mir ha expuesto su realidad de la negociación. “No he salido para desestabilizar el barco, que ya está bastante desestabilizado desde arriba”, cuenta el jugador. No hay que olvidar que tiene contrato con el Sevilla y que, en caso de que el Valencia no ejerza la opción de compra de cinco millones a final de temporada, deberá volver al Sánchez Pizjuán.