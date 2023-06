Quico Catalán dice adiós al Levante UD

El presidente del Levante, Quico Catalán, comunicó al patronato de la Fundación (máximo accionista del club) que no renovará en el cargo, una decisión que, emocionado, confirmó públicamente y que argumentó por el hecho de sentirse responsable de que el equipo no haya ascendido a Primera y por la nueva etapa que necesariamente se tiene que abrir en la entidad, pero también por un cambio de ciclo personal.



“El reto era subir y no lo hemos conseguido. Empieza una nueva etapa en el club y se van a tener que tomar decisiones importantes. Tenemos una estructura de Primera porque hemos estado once años en Primera, pero el club va a tener que amoldarse a la nueva etapa y la primera decisión es que el máximo responsable se tiene que marchar. Ese es el mayor de los motivos”, esgrimió Catalán, que apuntó también a que ha acabado “una etapa” de su vida.

Quico se despide entre lágrimasCOPE





El aún presidente admitió que le habría gustado anunciar su marcha “en otro escenario” pero afirmó que si el equipo hubiera subido se habría ido igual y que así que se lo prometió a su mujer.



El dirigente admitió los 45 millones de euros que ha perdido el club en los últimos años, aunque los quiso poner en contexto al recordar que las pérdidas globales de los clubes españoles fueron de 1.040 millones y que, en todos los ejercicios anteriores bajo su mando, el club dio superávit.



Además, insistió en que el club es viable y que no se ha tienen ni que malvender futbolistas ni al propio club. También dijo que pilotará la transición, aunque admitió que la Fundación deberá tomar “decisiones” como máximo accionista del club.



Catalán afirmó irse “tranquilo” tras haber aportado una operación económica a la Fundación que permitiría pasar este mal momento. “A partir de ahí, se decidirá lo que se tenga que decidir”, apuntó el aún presidente que recordó “el destrozo” que ha hecho la pandemia de la covid19.

Deja el club después de catorce años en la presidenciaLUD





El directivo dio “las gracias a Dios” por el “regalazo” que ha supuesto dirigir al club, aunque aseguró que se lo ha trabajado. ”Me he dejado el alma y más”, afirmó antes de agradecer a Vicente Andreu, administrador concursal que confío en él para esta labor, a la Fundación, accionista mayoritario, a sus consejeros y especialmente a su padre, que también lo fue, así como a los jugadores y jugadoras que han pasado por la entidad. “Doy las gracias a los críticos que he tenido, porque esa crítica me ha hecho fuerte, me ha hecho reconducir y me ha ayudado”, aseguró.



“Se va Quico como presidente, pero se queda el Quico levantinista”, resumió el dirigente que, emocionado, agradeció a su padre haberle hecho del club y señaló que espera que esté orgulloso de él. “Gracias mamá, por estar siempre ahí. Vas a recuperar un hijo y mis hermanos van a recuperar un hermano. Gracias por estar siempre ahí", añadió.



Catalán cerró su discurso con un agradecimiento a la afición “por su cariño”. “Si algo tuve claro cuando entré aquí es que la afición es lo primero, que los que vengan apuesten tanto como hemos apostado nosotros por nuestra gente”.