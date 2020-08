“Mi primo me decía cabezón y se quedó en Son”

Francisco Javier Hidalgo ‘Son’, tiene 26 años, nació en Sevilla y llega tras jugar en la SD Ponferradina, donde ha disputado 81 partidos en las dos últimas temporadas. Allí llegó tras su paso por el Barakaldo y por el filial del Levante UD en la temporada 2016-2017. Llega con ilusión, feliz por regresar a la entidad y con el sueño de debutar en Primera División.

Por qué le llaman Son.

“En Andalucía casi todo el mundo tiene apodo, tiene mote. Me lo puso mi primo. Cabeza, cabezón… me decía cabezón y se quedó en Son”.

Vuelta al Levante UD

“Estuve hace cuatro años. Fui muy feliz y ahora soy aún más feliz por volver. Tengo muchas ganas de debutar y hacerlo bien. Me fui, he crecido como futbolista, como persona y tengo muchísimas ganas de hacerlo bien”.

Son ya vistió de granota en 2017

Novatada

“Canté ‘Tusa’ porque sabía que la conocerían todos. No la he bailado mucho por la situación en la que estamos. Estábamos de cachondeo, ya canté hace cuatro años y me ha tocado otra vez. Ahora la canción que suena en el vestuario es Hawaii”.

Por qué el Levante UD

“Estuve aquí muy contento. Tenía la espinita clavada de jugar en el primer equipo. Cuando me fui seguía al equipo, veía todos sus partidos y cuando me llegó la oportunidad de volver no me lo pensé. Conozco el club, a su gente y es un punto a favor. Hablé con Paco López después de fichar. Me hablaron muy bien de él y de su forma de trabajar y eso influye mucho. Tuve otras ofertas pero el que apostó por mí de verdad fue el Levante UD y por eso estoy aquí”.

Anuncio de Son como nuevo jugador del Levante UD

Competencia: Coke y Miramón

“Yo vengo de abajo. Te fijas en futbolistas que llevan mucho tiempo en la élite y los admiro porque son jugadores que lo hacen muy bien, tienen una trayectoria espectacular y yo estoy aquí para aprender y jugar el máximo posible”.

Polivalencia

“He jugado otras veces por delante del lateral, es una demarcación que conozco bien. No me incomoda. De lateral piso también área pero no me disgusta jugar más adelantado”.