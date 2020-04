Posturas cercanas en el Valencia CF para evitar el ERTE

La plantilla del primer equipo del Valencia CF negocia desde la semana pasada con el presidente Anil Murthy, la propuesta de reducción salarial ante la complicada situación económica derivada por la crisis del coronavirus y que ha afectado de lleno a la competición. Ante la incertidumbre de la reanudación y de que forma lo haría y, a pesar de la declaración del propio presidente de la entidad, asegurando que no habría un ERTE en el club, los riesgos económicos son máximos y el máximo mandatario se vio abocado a proponer un gesto de los futbolistas, precisamente para evitar que las medidas afecten al resto de empleados.

Podríamos decir que Murthy pasó la pelota al tejado de los jugadores, algo que no ha sentado del todo bien en el vestuario que considera que tampoco le corresponde soportar todo el peso de la situación. En este sentido, las primeras conversaciones derivaron en una falta de acuerdo. El club proponía una reducción del 20% de los salarios de los jugadores. Sin fijar ningún otro escenario posible. Los futbolistas reaccionaron en este sentido al interpretar que no son las mismas perdidas económicas para la entidad, si la competición se reanuda o finalmente, no lo hiciera. O el hecho de que se disputaran las once jornadas que restan, con público o sin público.

Los jugadores han pasado una segunda propuesta al club este pasado fin de semana

El caso es que, a pesar de las diferencias iniciales, las dos partes confluyen en un mismo objetivo: el de evitar que esta situación salpique a los salarios del resto de empleados del club que no están en la parcela deportiva del primer equipo. Por ello, y según ha podido saber Deportes COPE Valencia, los jugadores han entregado este fin de semana una segunda propuesta al club que entienden, se acerca bastante a las pretensiones de la entidad y de ese modo, creen que las posturas están cercanas para resolver la situación de manera que no haya obligación de acudir al ERTE y salvar también los salarios de los empleados.

El presidente Anil Murthy en Paterna

La propuesta de los futbolistas pasa por contemplar los diferentes escenarios que se pueden plantear en los próximos meses, en términos parecidos de porcentajes a los que han tomado otros clubes, sin ir más lejos, ayer mismo el Levante UD.

En la idea inicial de la plantilla del Valencia CF, se manejaba el aceptar la reducción del 20% del salario si no se reanuda la competición. Entre un 8% y un 5% si se reanudase sin público. Y 0% si se reanuda con público al entender que esta situación devuelve al club las posibilidades de ingresos, tanto por derechos de TV como de taquilla. Este era un primer boceto que puede haber sufrido matices, pero la información que maneja Deportes COPE Valencia, a día de hoy, es que las partes están bastante cercanas respecto a lo que pretende el club y ahora proponen los jugadores. Una situación que espera resolverse esta semana.