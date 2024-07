Postigo: "Me voy del Levante lleno de orgullo"

El defensa Sergio Postigo se despidió este martes del Levante UD después de ocho temporadas en el equipo valenciano y no haber llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato.



El Levante UD comunicó la salida de Postigo, de 35 años, después de que en las últimas semanas el club y el agente del jugador negociasen la posible continuidad del futbolista. El madrileño, que era uno de los capitanes del equipo, se marcha después de 210 partidos con el Levante y haber logrado el 29 de abril de 2017 ante el Real Oviedo (1-0) el gol que supuso el ascenso a Primera División.





Postigo llegó al Levante en 2016, con el equipo en Segunda, y es el décimo jugador en la historia del Levante UD con más partidos en el fútbol profesional. "Me voy lleno de orgullo, con el corazón lleno de muchísimas vivencias en el Ciutat de València y orgulloso de haber pertenecido a esta familia. Seguiré perteneciendo a ella, aunque no lleve la camiseta, estoy muy contento de todo lo que he vivido aquí. Es un sitio donde he podido cumplir mis sueños, jamás pensé que se convertiría en lo que significa hoy para mí el Levante", agregó el madrileño, de 35 años.



"Ése ha sido un momento para mí importantísimo, no solo por ese gol sino por lo que significó. Fue cumplir un sueño para mí que tantos años estaba persiguiendo y que lo ves desde niño como es poder jugar en Primera División", afirmó.





