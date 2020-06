“No podíamos elegir mejor sede que València”

101 días después regresó a Liga ACB en un formato inédito para la competición. 12 equipos concentrados en València, distribuidos por la ciudad y con unas medidas sanitarias muy estrictas para que no haya ningún problema durante el desarrollo de la Fase Final. Lo mejor del baloncesto español, compitiendo día tras día en el pabellón de La Fuente de San Luís por llevarse el título. Una apuesta costosa, laboriosa y con mucha dedicación. Nueve fueron las sedes que presentaron su candidatura para albergar este torneo y solo una fue la elegida: València. Una noticia fantástica para la ciudad que vino a confirmar lo que todos ya sabemos desde hace tiempo: València es ciudad de deporte y, sobre todo gracias al esfuerzo de Juan Roig, de baloncesto. La apuesta del empresario valenciano y dueño de Valencia Basket por este deporte ha hecho que durante las próximas dos semanas nuestra ciudad sea el epicentro del deporte de la canasta en nuestro país (y en el mundo). 125 países emiten desde ayer, este campeonato tan especial.

Aspecto de la Fonteta vacía

Anoche, Antonio Martín, presidente de la ACB y alma mater de este proyecto, explicaba en El Partidazo de COPE los motivos por los cuáles, València era la mejor sede posible. “Es una apuesta brutal. València siempre ha sido una ciudad de baloncesto y en esta situación el esfuerzo se ha multiplicado por muchos dígitos. Todo lo que se han encontrado jugadores, entrenadores, fisioterapeutas y médicos al llegar aquí es un despliegue increíble. Y todo el mundo está mucho más tranquilo desde que han llegado y lo han visto”, aseguraba el presidente de la Liga ACB.

En conversación con Juanma Castaño, el encargado de llevar a cabo la Fase Final de la Liga Endesa analizaba desde La Fonteta las virtudes de la candidatura valenciana. “Cuando nosotros dijimos no vamos a tirar la toalla hasta que sea imposible, la primera prioridad que marcamos era la sanitaria. Y en ese sentido tanto la elección de la sede como el formato de competición, la concentración en sí, todo iba basado en esa prioridad sanitaria que debíamos mantener. No podíamos elegir mejor sede que València. Había nueve candidaturas, todas eran buenas pero elegir València la verdad es que no costó mucho. Ha sido una elección sencilla porque la seguridad que nos demuestra y todo el trabajo conjunto para la organización yo creo que hace que hoy, después de 101 días, después de 90 días de montaña rusa con un grado de incertidumbre muy alto podamos estar con mucha tranquilidad aquí en València”.

Los jugadores han podido disfrutar de L'OceanogràficFoto: ABC

Una de las preocupaciones del evento y de sus organizadores es la seguridad sanitaria. Por eso, Antonio Martín quiso recalcar, cuál es la movilidad de los equipos por la ciudad. “Quiero quitar el nombre de ‘burbuja’. Los jugadores, los equipos tienen muchas zonas para que ellos puedan normalizar esta vida que se provoca para buscar esta seguridad sanitaria. Tienen zonas para ir a cenar, a comer, en terrazas, en restaurantes que están habilitados solo para ellos. También está l’Oceanogràfic que ya han visitado varios clubes. Se pueden ir moviendo”.

Por último, preguntado por la ausencia de afición, el presidente de la Liga ACB lamentó que no estuvieran en las gradas de La Fonteta y reconoció que es muy difícil que esta situación cambie de aquí al final del torneo. “Es complicado. Hemos cerrado la primera jornada y estamos echando mucho de menos al público porque, como siempre digo, es el sexto jugador de cada equipo. Es muy difícil no echarles de menos. Intentamos involucrarles con acciones paralelas desde sus casas pero es duro no tenerlos aquí. Todo lo que hacemos lo hacemos para la afición y no tenerles presentes en el evento es complicado. Lo veo difícil, no sé cómo evolucionará de aquí al 30 de junio pero lo veo complicado”.