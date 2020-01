Óscar Fernández: "Corona es muy sensato y argumenta todas sus decisiones"

La llegada de César Sánchez a la dirección deportiva del Valencia CF y la de Miguel Ángel Corona a la jefatura de scouting del club sigue siendo la noticia del día. Del que fuera guardameta che (78 partidos disputados entre 2009 y 2011) y ayudante de Pako Ayestaran en 2016 hay datos más que de sobra; no tantos de Corona. Conocido como futbolista tras su paso por la cantera del Real Madrid, el Poli Ejido, el Almería o el Zaragoza (donde coincidió con César y con Albert Celades en la temporada 2005-06) y como director deportivo del cuadro almeriense hasta que la llegada del jeque Turki Al-Sheikh le cortó el paso definitivamente. Allí apostó por la contratación del valenciano Óscar Fernández como entrenador, pero ninguno de los dos llegó a comenzar la temporada en curso en los Juegos Mediterráneos.

Corona coincidió con César y Celades en el Zaragoza 2005-06

El técnico se pasó por Los Lunes al VAR en COPE MÁS Valencia (todos los lunes a las 18:10 en el 92.0 de FM, cope.es/valencia y app de Tiempo de Juego) y explicó cómo es el nuevo número dos en la dirección deportiva del Valencia CF:

"Miguel Ángel Corona como persona es excelente. tenemos una relación de amistad, pero a nivel profesional es una persona con capacidades, con coherencia en todo lo que hace y que disfruta en su trabajo. Tiene la ambición de hacer bien las cosas, conoce muy bien el mercado y argumenta todos los pasos que da"

"Sólo he podido hablar con él vía whatsapp porque está muy liado y tampoco pretendía molestarle. Ni le he preguntado cuáles van a ser sus funciones, ni nada. Estoy feliz de que venga a mi equipo"

"Los dos meses que trabajé con él me demostraron que tiene una visión muy positiva del fútbol y del juego en sí"

"Yo tenía muy claro que si Corona no seguía en el Almería yo tampoco lo iba a hacer y a la inversa. A los dos nos ofrecieron muy buenos contratos para seguir en el club, pero decididimos que lo mejor era tomar nuestro propio camino. Creíamos que los dos sobrábamos en esa historia, a pesar de que me ofrecieron mucho más dinero del que me podía imaginar"

"Corona fichó a Álvaro, Rioja... jugadores que se han revalorizado claramente"